كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:43 مساءً - ألوان صبغات شعر مواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر، تُضيء البشرة السمراء وتُبرز جمالها وجاذبيتها بأسلوب لافت وساحر، اختارها لك "الخليج 365.نت" لتتألّقي بأجمل ألوان صبغات الشعر للبشرة السمراء لتختاري منها لون الصبغة الذي يتناسب وفق شخصيتك.



ألوان صبغات شعر للبشرة السمراء بالصور

الوان صبغات شعر تناسب للبشرة السمراء وتزيدها جمالًا



الأشقر الرمادي للبشرة السمراء

الأشقر الرمادي للبشرة السمراء على غرار كيم كارداشيان



يعدّ اللون الأشقر، لا سيما الأشقر الرمادي من أكثر الألوان تميّزًا من بين صبغات الشعر التي تألّقت بها النجمات صاحبات البشرة السمراء، ومنهن كيم كارداشيان وشقيقتها الصغرى كايلي جنير. إذا كنتِ لا تجبّذين الأشقر الدراماتيكي، لِمَا لا تختبرين الأشقر البرونزيّ المطعّم بقبلات الشمس الذهبيّة والداكنة، أو تدرّج الأشقر البرونزيّ على طول الخصلات بأسلوب الأومبري أو البالاياج أو الهايلايتر لتنعمي بإطلالة غير تقليدية وعصرية.





ألوان صبغات شعر تدرجات البني للبشرة السمراء

الوان صبغات شعر للبشرة السمراء تزيدها إشراقًا



لعاشقات الألوان الطبيعيّة، فالقائمة طويلة، أهمّها الألوان البنيّة الطبيعيّة، القهوة، الكستناء، الشوكولا والكاراميل التي تعزّز من جمال البشرة السمراء وتضاعف من جمال خصلات الشعر مهما كان طولها وطبيعتها، تتناغم مع ملامح الوجه ولون البشرة. أضيفي له القليل من الخصلات الملّونة سواء، اللّون الأشقر، البرونزيّ أو الأصفر. اختاري ما يروق لكِ من ألوان شعر جديدة والأنسب لبشرتكِ السمراء وأضيفي لمسة أنثويّة وعصريّة على إطلالاتكِ.

تابعي المزيد: ألوان صبغات شعر للبشرة القمحية بالصور



ألوان صبغات شعر بني مخصّل لبشرة سمراء مشرقة

الوان صبغات شعر بني مخصّل للبشرة السمراء



ألوان صبغات الشعر باللون البني، من الألوان الرائجة وتبدو مثاليّة لذوات البشرة السمراء والحنطيّة. درجات تمنح الشعر لونًا عميقًا وجذّابًا مع الحفاظ على لمعانه المميّز واللّافت بأسلوب نجمات هوليوود.

ألوان صبغات البني الكستنائي

الوان صبغات شعر البني المتدرج للبشرة السمراء

لا شيء يُضاهي ألوان صبغات الشعر البني الكستنائي للبشرة السمراء، خصوصًا تدرّجات الشعر الطبيعية الداكنة التي تزيد من جمال وجاذبية البشرة السمراء. يمكن تعزيز اللّون بإضافة خصلات ملوّنة بالأشقر الفاتح أو البرونزيّ الذهبيّ.



ألوان صبغات الشعر البني الداكن مع خصلات عسلية

ألوان صبغات الشعر البني الداكن مع خصلات عسلية للبشرة السمراء



هذا اللون يمنح الشعر نغمة دافئة، خصوصًا مع الخصلات العسليّة أو مع الخصلات الذهبيّة المموّجة. وهو من أكثر ألوان الشعر الطبيعيّة التي تعتمدها النجمات ذوات البشرة السمراء والحنطيّة كونه الأجمل ضمن صيحات الموسم بشكل عام، كما أنّ الأكسسوارات الناعمة تظهر مع هذا اللّون بشكل لافت وأنثويّ.

Advertisements

تابعي المزيد: صبغات بنفسجي غامق ترند في عام 2020



ألوان صبغات شعر برونزي لبشرة سمراء مضيئة

ألوان صبغات شعر برونزي اللبشرة السمراء



يعتبر لون الشعر البرونزي، من أكثر درجات صبغات الشعر التي تناسب البشرة السمراء والحنطيّة؛ حيث تضيء منطقة العيون، خاصّة مع خصلات شقراء عميقة ونحاسيّة بشكل متدرّج وجذّاب.



ألوان صبغات الشعر البنيّ الأشقر لبشرة سمراء جذّابة

ألوان صبغات شعر أشقر اللبشرة السمراء



يعتبر هذا اللون الأكثر تميّزًا وجاذبيّة، وكذلك انتشارًا بين النجمات. فهو يبدو جذّابًا مع الخصلات الرفيعة على كامل الشعر أو بعيدًا عن الجذور الداكنة. واكبي من خلال الصور صبغات شعر داكنة وعميقة لصاحبات البشرة السمراء والحنطيّة التي يمكنكِ التألّق بها مناسباتك.



ألوان صبغات شعر أشقر بجذور عميقة لبشرة سمراء ساحرة



واكبي صيحات الموضة بانتقاء لون جديد لشعركِ مستوحى من نجمات هوليوود ذوات البشرة السمراء والحنطيّة ووفق ما يتناغم مع ذوقكِ وأسلوبكِ الخاصّ.



ألوان صبغات شعر رائجة للبشرة السمراء

ألوان صبغات الشعر اللبشرة السمراء على غرار ريهانا



الأحمر البرغندي والأومبري، العسليّ، الأشقر البلاتينيّ، البنيّ بدرجة الشوكولا، اختاري لبشرتكِ السمراء صبغات شعر تعزّز من رونقها وتضاعف من بريق عينيكِ. ألوان طبيعيّة تتغنّى بجمال الطبيعة وتمنح خصلات شعركِ تدرّجات حديثة لتبدو أكثر جاذبيّة.

تابعي المزيد: ألوان صبغات شعر 2020 من وحي الفنانات