إسراء عبدالفتاح لمتابعة حقدت على زوجها: ربنا ياخدك

علاقات و مجتمع

منذ يومين جاء الاحتفال بيوم الأب العالمي، فبعثت عدد من الفنانات رسائلهن إلى آبائهن وأزواجهن، ومن ضمنهم الفنانة إسراء عبدالفتاح، التي اختارت تهنئة زوجها الفنان حمدي الميرغني.

فنشرت "إسراء" صورة لزوجها حمدي الميرغني، وهو يحمل ابنته الرضيعة "تمارا" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، معلقة عليها: "يوم الأب العالمي لأفضل أب.. تمارا بتحبك".

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وتفاعل معها الكثير من متابعيها على رسالتها لزوجها، لكن تعليق من أحد المتابعين أثار غضب إسراء عبدالفتاح، إذ تلقت تعليق يحمل الحقد لزوجها: "إحنا السنة السودة كلنا إلا الراجل ده.. أوف حظه بالسما برمضان ماسبش مسلسل وبرنامج ما طلع فيه ودلوقتي عنده بيبي.. وعايش أيامه فرحان.. حتى أوس أوس يلي مثل معاه ابنه مات وما سلم من السنة دي إلا هو.. عمال ينجح ويعمل فلوس".

التعليق الذي أثار غضب "إسراء" التي ردت قائلة: "ربنا ياخدك"، كما تفاعل معها متابعيه في الرد عليها.

ويذكر أن الفنان حمدي الميرغني شارك الفنان عادل إمام في مسلسل "فلانتينو" الذي عرض في رمضان 2020.