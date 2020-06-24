دينا الشربيني تسجل إعجابها بإطلالة ابنة "الهضبة"

علاقات و مجتمع

شاركت جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صورا لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في العاصمة البريطانية لندن.

وظهرت "جنا"، بـ كارديجان طويل فضفاض، باللون البيج الفاتح، مع ستوميك مكشوف البطن، وميني جيب باللون "المينت".

مع حذاء أبيض رياضي، وحقيبة سوداء، مع الشعر المنسدل والمكياج البسيط والهادئ.

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واكتفت "جنا" بوضع وجه تعبيري على الصور، متخلية عن "إخراج لسانها" وهي حركتها الشهيرة في التصوير.

وحصدت ابنة الفنان الآلاف تسجيلات الإعجاب كان أبرزها من الفنانة دينا الشربيني، التي تتابع أبناء الهضبة وتحرص على تسجيل الإعجاب بظهورهم.

دينا الشربيني تتحدث عن والدة الهضبة

وكانت تحدثت الفنانة دينا الشربيني أكثر من مرة عن دعم الفنان عمرو دياب لها في العمل، كما تحدثت لأول مرة عن حبها لوالدته، والذي جعلها تختار اسمها لمسلسلها الأخير "لعبة النسيان"..

وجددت دينا الشربيني الحديث عن والدة عمرو دياب في تسجيل صوتي بثه برنامج "MBC Trending" على صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأكدت "الشربيني"، في التسجيل، حبها مرة أخرى لوالدة عمرو دياب بسبب ما سمعته عنها، وقالت إن اختيار اسم رقية في المسلسل كان بناء على رغبتها هي ورحب المخرج بالفكرة وكذلك عمرو دياب جدا الذي يحب والدته هو الآخر حبا كبيرا.