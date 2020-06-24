فيديو.. نجل وفاء عامر يمازحها بقص شعرها

علاقات و مجتمع

تنشر وفاء عامر دوما مقالب طريفة بينها وبين أبنائها، وفي كل مرة تكون هي بطلة المقلب، ولكن نشرت اليوم وفاء عامر فيديو جديد لها مع نجها وهو من يجري فيها المقلب.

Advertisements

وشاركت وفاء عامر هذا الفيديو مع جمهور ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الفيديو ممسكة بسبحة بينما يحاول نجلها قص شعرها، وكتبت في تعليقها على الفيديو، "عمر عمل فيا مقلب انو بيقص شعري"، لتقوم مسرعة من على الكرسي وتعنفه بسخرية.

تفاعل مع الفناتنة وفاء عامر كثير من متابعيها عبر الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها، "ربنا يخليكوا لبعض"، و"الولد ده عسل".