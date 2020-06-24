الامارات | مايلي سايرس : آخر مرة غسلت شعري في ابريل الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايرس : آخر مرة غسلت شعري في ابريل الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرحت المغنية والممثلة الأميركية مايلي سايرس بأنها قامت بغسل شعرها مرتين خلال أشهر الحجر الصحي الأربعة، وذلك خلال الحلقة التي أطلت بها أمس في برنامج "ذا بيغ تيكيت" مع مارك مالكين، اذ قالت: "أعتقد أنني غسلت شعري مرتين خلال أشهر الحجر الأربعة، مرة لك، والمرة الثانية للسير ألتن جون". وقالت خلال اللقاء أن آخر مرة غسلت شعرها في ابريل الماضي، وذلك خلال إطلالة لها عن بُعد. كما تحدثت المغنية الاميركية خلال اللقاء عن آخر تسريحات قامت بها، وطالت المقابلة بعض الجوانب المرتبطة بحياتها وأسرتها، اذ تحدثت عن والدتها التي كانت متبناة، وأشارت الى انها قد تكون ورثت بعض هذه المشاعر المتعلقة بالتبني والتي تمد المرء بالشعور بالتخلي والرغبة القوية للاحساس بأنه مطلوب وقيّم. وتطرقت للحديث عن ووالدها الذي نشأ بين أبوين منفصلين وكان يبلغ من العمر ثلاثة أعوام فقط، ما جعله يقوم بتربية نفسه بنفسه، ورأت ان تاريخ عائلتها يحمل الكثير من التحديات والصراعات، وهذا ما أدى الى وجودها بالشكل التي هي عليه الآن، معتبرة انه من خلال فهم الماضي يمكن ان نفهم الحاضر والمستقبل على نحو أوضح.

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