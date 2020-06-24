موديلات فساتين سهرة باللون الأزرق الفاتح موضة 2020

ضمن عروض كوتور ربيع وصيف 2020، لاقت فساتين السهرة المصممة باللون الأزرق الباستيلي رواجًا كبيرًا وبرع المصممون في تقديم موديلات اتسمت بالفخامة والفرادة كما غلبت عليها القصات الأنثوية والتطريز المتقن.

رصدت لكِ أجمل تصاميم فساتين السهرة الزرقاء الفاتحة من مجموعات كبريات الدور العالمية ونرشحها بقوة للسمراوات حيث تنسجم هذه النغمة اللونية كثيرًا مع لون بشرتهن وتبرز جمالها.



فساتين سهرة منفوشة لإطلالة ملوكية

تتصدر فساتين السهرة المنفوشة مشهد الموضة من جديد بعدما برعت دور الأزياء في تقديم تشكيلة فخمة ومنوعة تحاكي كافة الأذواق، تهادت عارضات دار ديور Dior بفساتين منسدلة الأكتاف Off Shoulder dresses مزينة بطبقة من الشيفون، بينما تألقت عارضة زياد نكد Ziad Nakad بفستان مغلف بالكامل بالتطريز الناعم تنورته مزينة بطبقة قصيرة تنتهي أعلى الفخذين تقريبًا مع حزام ذهبي مرصع.

فساتين سهرة مستقيمة القصة تبرز الطول

لا تزال موضة فساتين السهرة مستقيمة القصة محافظة على مكانها ضمن لائحة إتجاهات كوتور ربيع وصيف 2020، تبرز هذه القصات طول القامة خاصة اذا كانت مزينة بشق أمامي كما في الفستان الموقع من إيلي صعب Elie Saab، كما نرشح للقصيرات الفستان المزدان بالريش من توقيع جورج شقرا Georges Chakra.

فساتين سهرة بأكمام طويلة موضة الموسم



لا خلاف على أن صيحات الأكمام تنوعت هذا العام ولم تقتصر على مجموعات الأزياء الجاهزة بل طالت أيضًا عروض الكوتور، أحببنا الفساتين منفوخة الكمين Puffy sleeves dresses من توقيع إيلي صعب Elie Saab كما أعجبتنا الفساتين طويلة الكمين ذي الأكتاف البارزة من مجموعة طوني ورد Tony Ward.

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فساتين سهرة بتنانير منسدلة لإطلالة ناعمة



تحظى صاحبات الذوق الناعم والبسيط بنصيب كبير من تصاميم كوتور 2020 حيث أثبتت الفساتين المصممة بتنانير منسدلة على القامة حضور طاغي، أجمل التصاميم حملت توقيع ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti وإيلي صعب Elie Saab وتميزت بخصرها العالي ما يجعلها من القطع المثالية للقصيرات.

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