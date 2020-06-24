فساتين خطوبة جديدة بصيحة الكاب

يبدو أن صيحة الكاب المرافقة لفستان الزفاف أو فستان الخطوبة هي المسيطرة على تصاميم معظم دور الأزياء خلال موسم 2020، وهذا ما شاهدناه خلال أسبوع الموضة الراقية لعام 2020. ولذلك جمعنا لكِ أجمل فساتين خطوبة بصيحة الكاب بوحي من النجمات وبألوان الباستيل الناعمة لتتعرفي على آخر صيحات الموضة في فساتين الخطوبة.



فساتين النجمات بصيحة الكاب

اعتمدت العديد من النجمات فساتين بصيحة الكاب وبألوان ناعمة تناسب العروس الراقية.

أعجبنا فستان أحلام النيود والمرصع بالتطريزات البرّاقة والريش مع الحزام حول الخصر، وكذلك اعتمدت أصالة فستان نيود بصيحة الكاب بقماش التول الشفاف مع تطريزات الورود باللون الأبيض.

ولفتت بلقيس فتحي الأنظار بفستان فخم بصيحة الكاب باللون الأزرق الفاتح "بيبي بلو"، ومزين بالتطريزات البرّاقة والريش.

كذلك ارتدت نوال الزغبي فستان بيبي بلو بصيحة الكاب وبتصميم ناعم بالقماش الشفاف مع تطريزات برّاقة.

كما ظهرت مايا دياب بأكثر من فستان أنيق ومفعم بالأنوثة بصيحة الكاب، مثل الفستان النيود الضيق بالتصميم المحتشم، والفستان الوردي بقماش الستان.

وباللون الوردي أيضًا، اختارت ميريام فارس فستان فخم ومحتشم بصيحة الكاب، ومرصع بتطريزات برّاقة.

واعتمدت نجوى كرم فستان وردي بصيحة الكاب وبتصميم محتشم يناسب العروس المحجبة.



فساتين بصيحة الكاب 2020

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قدمت أكثر من ماركة فساتين خطوبة بصيحة الكاب 2020، وبألوان ناعمة.

أحببنا فستان ايلي صعب Elie Saab بالتنورة المنفوشة مع الكاب الشفاف والحزام حول الخصر.

وقدم طوني ورد فستان وردي بصيحة الكاب وبتصميم رومانسي ناعم، فضلًا عن فستان زياد نكد النيود والمرصع بتطريزات برّاقة.

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