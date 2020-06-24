نظارات شمسية بيضاء آخر موضة لصيف 2020 بحسب شكل الوجه

لأن النظارات الشمسية هي من أهم الإكسسوارات التي توليها المرأة أهمية عظمى بالأخص في موسم الصيف، تعمد الماركات العالمية في كل عام إلى تقديمها بتصاميم جديدة أكثر عصرية وتجدد؛ لتضفي على إطلالة المرأة المزيد من التألّق.



وتعتبر النظارات الشمسية البيضاء آخر موضة لموسم صيف 2020، حيث استعادت رواجها هذا العام بالأخص وأن الأبيض من أكثر الألوان التي رأيناها بقوة على منصات عروض الأزياء العالمية في مختلف الفئات سواء من أزياء، حقائب، أحذية وإكسسوارات.

نقدم إليك اليوم مجموعة مميزة من أروع تصاميم النظارات الشمسية البيضاء التي عليك اقتناء على الأقل واحدة منها لصيف 2020 كي تكوني على الموضة وتواكبي أحدث الصيحات بحسب شكل الوجه.



نظارات شمسية بيضاء مربعة لصيف 2020 بحسب شكل الوجه



موضة النظارات الشمسية المربعة عصرية جداً لصيف 2020 بالأخص النظارات الشمسية البيضاء المربعة، حيث إن الأبيض هو لون أساسي في موسم الصيف.

ظهرت التصاميم المربعة للنظارات الشمسية البيضاء على منصات عروض أزياء عالمية خلال أسابيع الموضة، فلفتتنا ضمن عرض رالف اند روسو Ralph&Russo بتصميمها الكبير وإطارها الرقيق الناعم مع عدسات باللون البني الفاتح.

كما جاءت متجددة وأكثر ترندي ضمن عرض كريستيان ديور Christian Dior مع عدسات باللون الأسود.

إن النظارات الشمسية المربعة تلائم الوجه الدائري الذي يتساوى فيه طول الوجه مع عرضه، ويتسم بحواف مستديرة غير بارزة، فيفضل أن تكون العدسات عريضة لتخفف قليلاً من استدارة الوجه.

نظارات شمسية بيضاء مستديرة لصيف 2020 بحسب شكل الوجه

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لا تزال موضة النظارات الشمسية المستديرة مستكملة رواجها لصيف 2020 بألوان ومواد عصرية متنوعة. وبما أن الأبيض هو لون أساسي للصيف، جاءت النظارات الشمسية البيضاء المستديرة؛ لتطغى بقوة ضمن عروض الموسم، حيث رصدناها ضمن عروض فرساتشي Versace وتودز Tod’s وإمبوريو أرماني

Emporio Armani، منسقةً مع أزياء مختلف لإطلالات فائقة العصرية.

اختاري النظارات الشمسية المستديرة إذا ما كنت من ذوات شكل الوجه المربع والذي يتميّز بحواف مدببة للفك وجبهة عريضة وعظام خد ملحوظة.

نظارات شمسية بيضاء عيون القطة لصيف 2020 بحسب شكل الوجه



تعتبر النظارات الشمسية عيون القطة من الموديلات الأكثر إبرازاً لأنوثة المرأة العصرية. وقد رصدناها لموسم صيف 2020 بإطارات باللون الأبيض لإطلالة صيفية منعشة، بالأخص ضمن عرض بلومارين Blumarine حيث ارتأى المصمم تنسيقها مع الفساتين الصيفية الناعمة بالألوان الفاتحة.

اختاري النظارات الشمسية بتصميم عيون القطة أو النظارات الشمسية المجنّحة؛ إذا ما كنت من صاحبات الوجه البيضاوي الذي يعادل فيه طول الوجه عرضه مرة ونصف المرة، ويتساوى فيه عرض الجبهة والفك كما يتميّز بضيق الذقن وبروز في عظام الخد.

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