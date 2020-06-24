لعل الكثير من الفتيات يحاولن جاهدين لتعلم آداب الكلام بشكل عام واتيكيت الحديث برقيّ والابتعاد عن فرض الرأي، فالأسلوب الإيجابي وفن الحديث بلباقة يمنح المستمع قابلية الإصغاء وتقبل النقد، وفيما يخص البنات هناك العديد من القواعد التي يجب عليها أن تتقنها لتتعلم اتيكيت الكلام للبنات بطريقة جيدة.

اتيكيت الكلام للبنات

فن الاتيكيت للبنات من الألف إلى الياء:

-لا تحاولي فرض رأيك وقمع آراء الآخرين.



اتيكيت الكلام للبنات

-لا تدخلي في نقاش بموضوع ليس لديكِ أدنى معرفة به، وتكلمي بكلّ ثقة.

-اعلمي أن اختلاف الآراء ووجهات النظر قد يكون وارد في أي نقاش أو موضوع، لذلك تقبلي رأي الآخر واحرميه بكلّ رحابة صدر.

-لا تقاطعي المتحدث أثناء الكلام مهما كانت الأسباب، وانتظريه حتى ينتهي.



فن اتيكيت الكلام والحديث للبنات

-إذا كان هناك بعض الكلمات المبهمة أو التي تحمل أكثر من معنى أثناء النقاش فلا بأس أن تفسريها وتبيني معناها الصحيح.

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-ابقي نظرك مسلطاً على المتحدث، لأنه هذا التصرف يدل على الإصغاء للموضوع، والالتفات يميناً ويساراً قد يزعج المتحدث ويربكه لأنه سيشعر بعد رغبتك في الاستماع لحديثه.

-لا تترددي في القيام ببعض التعابير التي تدل على أنك مستمعة جيدة مثل هز الرأس أو الحاجبين.

-كوني أكثر صدقاً في حديثك وابتعدي عن الكذب قدر ما استطعتِ لتكسبي ثقة المتحدث، لأن الكذب سيجعل الطرف الآخر ينفر منكِ ومن أحاديثك.



اتيكيت الحديث للبنات

-اتبعي مقولة "لا تكن ليناً فتُعصر، ولا تكن قاسياً فتُكسر" وهذا يعني أن تكوني سلسة وليّنة أثناء الكلام، فلا تتشبثي برأيك كثيراً، ولا تناصري الأفكار المخالفة لآرائك أيضاً.

-لا تعمدي رفع صوتك بشكل مبالغ فيه أثناء النقاش، لأن ذلك يدل على التقليل من احترام الشخص الذي تتكلمين معه.

-وأخيراً لا تكثري من الكلام الذي لا حاجة له، ولا تتحدثي كثيراً عن نفسك ولا تتفاخري بها حتى يكون كلامك مثمراً.

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