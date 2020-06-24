طرق تنسيق أحذية الكعب المربع لإطلالة أنيقة ومريحة في صيف 2020

عندما تبحثين عن الراحة والأناقة في آن معاً، لا بد لك أن تكوني في صدد البحث عن أحذية الكعب المربع العصرية والمميزة.لقد شاهدنا الكثير من أحذية الكعب المربع الرائعة خلال السنوات المنصرمة، بتصاميم وابتكارات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الأذواق بالأخص على منصات برادا Prada، بوتيغا فينيتا Bottega Veneta وفندي Fendi. حيث تعدّ دور الأزياء العالمية المصدر الأساسي لإعلامنا بآخر الصيحات على منصاتها خلال أسابيع الموضة العالمية.

ولموسم صيف 2020، قدمت الماركات العالمية الكثير من تصاميم أحذية الكعب المربع لعاشقات الإطلالة المريحة والأنيقة، منسقةً إياها بطرق متفاوتة تليق كل منها بالمناسبة والزمان والمكان.

تقدم إليك اليوم دليل أحذية الكعب المربع الرائجة التي يجب على المرأة الحصول عليها في صيف 2020 بالإضافة إلى طرق تنسيقها لإطلالة مثالية.

أحذية الكعب المربع آخر موضة صيف 2020



حذاء بوت بكعب مربع باللون الأزرق من مارك جايكوبس Marc Jacobs



من قال إن حذاء البوت مصمم فقط لموسم الشتاء؟ فقد أثبت صيف 2020 أن البوت هو أيضاً آخر موضة يمكن اعتماده هذا الموسم لإطلالة جذابة بعيدة عن الكلاسيكية. وقد لفتتنا أحذية البوت على منصات أهم الدور العالمية لصيف 2020 منسقةً بأساليب متنوعة، كان أبرزها حذاء بوت بكعب مربع عصري من سان لوران Saint Laurent.

كما لفتنا حذاء البوت بكعب مربع بلونه الأزرق الصيفي المنعش ضمن عرض مارك جايكوبس Marc Jacobs.

ننصحك بتنسيق حذاء البوت في موسم الصيف مع شورت أو تنورة قصيرة لإطلالة كلاسيكية ملفتة.

أحذية صندل بكعب مربع لصيف 2020

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اعتمدي في صيف 2020 موضة الصنادل بكعب مربع، فهي من آخر الصيحات عدا عن أنها مريحة ومناسبة لمختلف الأوقات.

اختاري من دار فندي Fendi الصندل بالكعب المربع بتصميم سلينغ باك مع طبعات الورود لإطلالة صيفية مفعمة بالانتعاش والحيوية، أو اعتمدي على الصندل بكعب مربع باللون الكاميل لإطلالة كلاسيكية دائمة العصرية والأناقة.

كما ويمكنك أن تختاري من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo صندلاً بكعب مربع أنيق باللون الأزرق الصيفي، والذي يمكنك أن تنسقيه مع بنطلون جينز لإطلالة نهارية أو مع فستان أبيض ضيق لإطلالة أنيقة إذا كنت من صاحبات القامة الرفيعة.

أحذية لوفر بكعب مربع لصيف 2020



ما زال حذاء اللوفر محافظاً على رواجه في صيف 2020، وقد رصدناه مستوحى من القرون العظمى لإطلالات بوهيمية راقية.

اختاري من برادا Prada لوفر بكعب مربع باللون البني مع بكلة أمامية ذهبية اللون، أو باللون الأسود مع سلسلة ذهبية أضفت عليه فخامة مثالية من التوزارا Altuzarra.

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