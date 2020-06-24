كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:45 مساءً - يعد الجينز من قطع الملابس الأساسية التي لا تخلو منها خزانة كل فتاة، كما تعتبره الكثير من الفتيات من الملابس المفضلة لديهن؛ إذ يمنحهنّ إطلالة مريحة وحيوية طوال الوقت.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تصدر الجينز منصات عروض الأزياء، بتصميمات وألوان وأقمشة متعددة وغير مألوفة، كما اعتمدت عليه الكثير من النجمات في إطلالاتهن اليومية، سواء في أوقات النهار أو المساء.

وخلال السطور التالية، يقدم لكِ "الخليج 365. نت" عددًا من أجمل إطلالات النجمات بالجينز؛ لتستوحي ما يناسبكِ من بينها...

نانسي عجرم

نانسي عجرم



تعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم من أكثر النجمات اللاتي تعتمدن على الجينز في إطلالاتها المختلفة؛ إذ تحرص طوال الوقت على الظهور بشكل حيوي وأنيق.



وفي إحدى إطلالاتها، ارتدت نانسي عجرم بنطلون جينز ضيقًا بحواف رول، مع تيشيرت قطن بأكمام، كما نسقت معه شالًا خفيفًا باللون الأزرق من نفس درجة البنطلون، وحذاء رياضيًا أبيض.

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ستيفاني صليبا

ستيفاني صليبا

اعتمدت الفنانة ستيفاني صليبا في إحدى إطلالاتها بالجينز على بنطلون جينز ضيق، ونسقت معه بلوزة قصيرة من اللون الأبيض، وبليزر أسود طويلًا.



وتعد هذه الإطلالة من الإطلالات الراقية والأنيقة التي ظهرت بها صليبا، وحرصت على تنسيق تسريحة شعر مناسبة، فضلًا عن ارتداء صندل أسود بكعب عالٍ، ومفتوح من الأمام.

نيللي كريم

نيللي كريم

تحرص نيللي كريم دائمًا على مواكبة الموضة والأزياء، وظهر ذلك جليًا في مختلف إطلالاتها، سواء بالأعمال الفنية التي تشارك بها، أو الإطلالات اليومية لها.



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ولم تغفل نيللي كريم عن ارتداء الجينز بمختلف أشكاله، وفي إحدى إطلالاتها ارتدت جاكيت جينز أنيقًا، ونسقت معه توب أسود قصيرًا، وبنطلون جينز أسود، فضلًا عن ارتداء شنطة وحذاء باللون الأسود أيضًا.





مايا دياب

مايا دياب

اعتمدت الفنانة اللبنانية مايا دياب في إحدى إطلالاتها على الجينز؛ بارتداء بنطلون جينز "مقطع" عند الركبة، مع تنسيق بلوزة سوداء.

وتعد هذه الإطلالة من أكثر الإطلالات الحيوية لمايا دياب، حيث كانت تسجل إحدى الأغنيات بالأستوديو، ولم تغفل اعتماد تسريحة شعر على شكل كعكة عادية لإطلالة أنيقة، وارتداء قرط معدني كبير الحجم، وبشكل دائري.

نوال الزغبي

نوال الزغبي

تعد إطلالة الفنانة نوال الزغبي بالجاكيت الجينز القصير من أجمل إطلالاتها الهادئة؛ إذ نسقت الجاكيت الجينز مع فستان ميدي أسود، وحذاء بكعب متوسط.



واعتمدت نوال الزغبي في هذه الإطلالة، على تسريحة شعر منسدل على جانبي وجهها؛ لتمنحها إطلالة راقية.

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