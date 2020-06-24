صور إطلالات ديما الأسدي بالكاجوال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:45 مساءً - تحرص مدونة الموضة وعارضة الأزياء العراقية ديما الأسدي على التنوع في أزيائها، وتنسق قطعها بشكل يبرز قوامها المتناسق ويتناسب مع لون بشرتها ومناسباتها، وتألقت مؤخرًا بالكثير من الإطلالات الكاجوال التي جمعناها لكِ؛ لتظهري بإطلالة أنيقة ومنسقة بعناية.



تنسيقات كاجوال للشابات

تنسيقات كاجوال للشابات



نشرت ديما الكثير من الخيارات الكاجوال عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أحدث خياراتها بنطال أسود واسع مع تيشيرت أبيض، وشورت أبيض مع تيشيرت بنفسجي طويل؛ لإطلالة رياضية، وتأنقت ببنطال بنفسجي مع تيشيرت زهري ناعم، وتجمّلت بتنورة من الجلد الأسود مع تيشيرت أسود وبليزر رمادي؛ لإطلالة عصرية مناسبة للعمل، وظهرت ببنطال أزرق مع تيشيرت برسومات كرتونية وبليزر بنيّ؛ لإطلالة عملية باستايل شبابي.

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خيارات بناطيل الجينز

خيارات بناطيل الجينز



تعتمد الفتيات على تنسيق قطع الجينز مع التيشيرتات المتنوعة؛ لخيار أنيق وبسيط يناسب الخروجات اليومية والمشاوير البسيطة، وعن ديما الأسدي؛ فأطلّت ببنطال الجينز مع بلوزة بيضاء ناعمة وبليزر من الكاروهات الصفراء؛ لإطلالة رسمية شبابية تناسب العمل، وأطلّت ببنطال الجينز مع تيشيرت أبيض ناعم وحزام أسود للخصر، وارتدته أيضًا مع تيشيرت أصفر برسمة كرتونية، وبلوزة بيضاء ناعمة؛ لإطلالتين مناسبتين للمشاوير اليومية، كما تألقت بقميص أبيض مزيّن بخطوط زرقاء مع بنطال جينز؛ لخيار عملي بسيط.

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