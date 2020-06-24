فساتين سهرة بكتف واحدة آخر موضة لصيف 2020 من منصات العروض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 05:45 مساءً - لا تزال أهم دور الأزياء العالمية تفاجئنا في كل موسم من أسابيع الموضة العالمية بأجمل تصاميم فساتين السهرة بكتف واحد التي تعرضها على منصاتها ضمن عروض الهوت كوتور.

فستان سهرة كتف واحدة أنثوي باللون الوردي من اليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier



ففساتين السهرة لم تفقد قيمتها أبداً، حيث عرفت رواجها منها قرون بعيدة بالأخص مع الشعوب الرومانية.. إنما يقوم المصممون العالميون في كل موسم بالارتقاء بتصاميمها والتغيير البسيط في قصاتها لتواكب آخر صيحات الموضة.

قدمت أهم الماركات العالمية فساتين السهرة بكتف واحدة بموديلات وخامات وألوان جداً راقية لموسم صيف 2020، مسلّطةً الضوء على جمال المرأة وأنوثتها الخلابة مع المحافظة على أسلوبها الخاص في اللبس.

اليوم ومع دخولنا صيف 2020، جمعنا لك باقة من أجمل موديلات فساتين السهرة بكتف واحد من منصات العروض بتصميمها الضيق على الجسم أو المنسدل شبه الواسع لتستوحي منها إطلالتك خلال سهرات الموسم بحسب ما يناسب جسمك، وتلفتي الأنظار إليك.

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موديلات فساتين سهرة بكتف واحدة لهذا الصيف من أهم الماركات العالمية

فساتين سهرة بكتف واحدة باللون الأسود لصيف 2020

فستان سهرة كتف واحدة فاخر وطويل باللون الأسود من جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier



فلا يعطي اللون الأسود فخامته ورونقه الأخاذ لأي لون آخر، بالأخص خلال المناسبات. وبما أن الصيف هو موسم الحفلات والسهرات، قدم المصممون العالميون ابتكارات متنوعة راقية من فساتين السهرة كتف واحدة باللون الأسود ضمن عروض الهوت كوتور لموسم صيف 2020 لعاشقات الإطلالات الكلاسيكية الساحرة.

اخترنا لك من دار جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier فستان سهرة كتف واحدة فاخر، يتميز بتصميم A Line واسع من قماش التول ومزركش بالترتر الأنيق. ما لفتنا إليه هو ياقته الأخاذة بشكل V التي توفر طلة أنثوية بحتة.

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كما وأعجبنا من مجموعة دار رالف أند روسو Ralph&Russo فستان سهرة كتف واحدة باللون الأسود، تم تصميمه من قماش الساتان الفاخر. ينفرد هذا الفستان بتصميمه الضيق مع فتحة أمامية أضفت عليه أنوثة لا مثيل لها.

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فساتين سهرة بكتف واحدة ملونة لصيف 2020

فستان سهرة كتف واحدة باللون الأخضر من إيلي صعب Elie Saab



ولأن صيف 2020 لا يمكن أن يطل علينا من دون ألوانه الحيوية المنعشة والأخاذة سواء كانت بدرجات صارخة مثل الأزرق النيلي والأخضر أو بظلال باستيلية مثل الوردي.

اخترنا لك من دار إيلي صعب Elie Saab فستان سهرة كتف واحدة مميز وأنيق جداً من خلال قماش التفتة الفاخر باللون الأخضر والعقدتين المتواجدتين على الكتف والخصر. يتمتع هذا الفستان بتصميم ينسدل من الأسفل مع ذيل من الخلف؛ وهو سيكون مثالياً لارتدائه خلال سهرة عرس أحد المقربين مع أقراط وحذاء باللون الذهبي.

كما ونجح تصميم لفستان سهرة كتف واحدة بلون الباستيل الوردي بلفت الأنظار على منصة عرض أليكساندر فوتييه Alexandre Vauthier؛ حيث انفرد بقماشه الناعم المنفرد وتصميمه الذي يليق بشتى أشكال الأجسام بالأخص للّاتي لا يتمتعن ببطن ممتلئ بسبب حزامه الذي يحدد الخصر.

هذا الفستان يليق بالإطلالات الشبابية خلال سهرات صيف 2020، ولا تنسي تنسقيه مع صندل وحقيبة كلاتش باللون الفضي لإطلالة متكاملة.

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