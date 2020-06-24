اختاري الساعة المصنوعة من الألماس لإطلالة مثاليةا

القاهرة – لايف ستايل
هي آلة صغيرة تقيس الوقت يستخدمها الناس للتعرف على الوقت , انّها الساعة التي كانت توضع في الجيب منذ القدم والتي أصبحت الان أحد أفخم الاكسسوارات التي تتزيّن بها المرأة . فكيف وان كانت الساعة مصنوعة من الألماس ؟
تعشق النساء الساعات لأنها ظاهرة و جاذبة للأنظار خاصة وان كانت مرصّعة بأحجار من الألماس . نقدّم لك مجموعة من الساعات المصنوعة من الألماس المقدّمة من أهم الماركات العالمية :
نصيحة خاصة
- انتبهي لعملية تنسيق مجوهراتك مع الساعة الماسية، اذ يفضل أن تتوجهي نحو الذهب الأبيض والماس معها للمزيد من التناغم.
- لا تعتمدي مجوهرات بارزة وكبيرة مع هذه الساعة لكي لا تشتتي النظر عنها.
- راعي لون فستانك وأزيائك ونسقيها بشكل متناغم مع هذه الساعة.
1- أودمار بيغي audemars piguet
2-كارتييهCartier
3-جيرار بيريغوGirard perregaux
4-هيرماسHermes
5-جاجير لوكولترJaeger le coultre
6-بياجيهPiaget
7-كارتييهcartier
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