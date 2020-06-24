طريقة عمل “تونيك” للشعر لحل جميع مشاكله

التلوث وعوامل الجو المختلفة مش بس بتسبب تساقط الشعر ولكن كمان هي سبب في الشعر الباهت والمجعد والهايش والجاف اللي بتكون اطرافة منقسمة ومقصفة وقشرة الراس، وعشان تحمي شعرك من التلف والتكسر انتي محتاجة استخدام المقويات الطبيعية اللي بتعزز فروة الراس والشعر، عشان كده النهاردة “أنا حوا” هيقولك على طرق تونيك لمنع 1- تونيك الجنزبيل والبصل:

المكونات:

قطعة جنزبيل طازة. بصلة. طريقة التحضير والاستخدام:

1- ابشري البصل والجنزبيل. 2- اضغطي على البشر في طبق لحد ما تستخرجي العصير بتاعهم, وممكن تحطيهم في شاشة وتعصريهم. 3- خدي العصير ادهني بيه فروة الراس والشعر. 4- اعملي مساج للفروة لمدة من 5 – 10 دقايق. 5- وبعدين سيبيه على الشعر لمدة من 20 – 30 دقيقة. 6- بعدها اغسلي شعرك بالمية. استخدمي التونيك ده مرة واحدة في الاسبوع. تونيك لمنع تساقط الشعر

2- تونيك خل التفاح وزيت جوز الهند: المكونات:

2 معلقة كبيرة من خل التفاح. 4 – 5 معالق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام:

1- في بولة صغيرة اخلطي خل التفاح مع زيت جوز الهند وقلبيهم مع بعض كويس. 2- حطي الخليط على الشعر وفروة الراس. 3- دلكيه على فروة الراس لمدة من 5 – 10 دقايق. 4- سيبيه على الشعر لمدة من 20 – 30 دقيقة. 5- بعدها اغسليه بمية فاترة والشامبو العادي اللي انتي بتستخدميه. استخدمي التونيك ده مرة واحدة في الاسبوع لافضل الننتايج, ولو باقي كمية منه بعد الاستخدام تقدري تحفظيه في مكان بارد وجاف لاستخدامه مرة تانية. تونيك لمنع تساقط الشعر 3- تونيك زيت الزيتون والعسل: المكونات: 2 معلقة كبيرة عسل. معالق صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام 1- في بولة صغيرة اخلطي العسل مع زيت الزيتون وقلبيهم مع بعض كويس. 2- حطي الخليط على فروة الراس والشعر. 3- دلكيه على الفروة لمدة من 5 – 10 دقايق. Advertisements 4- بعدين سيبيه على فروة الراس من 15 – 20 دقيقة. 5- بعدها اغسلي الشعر بالمية الفاترة والشامبو. استخدمي التونيك مرة او مرتين في الاسبوع تونيك لمنع تساقط الشعر 4- تونيك القهوة وزيت الزيتون: المكونات: 2 معلقة صغيرة قهوة بودر. 4 معالق صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام: 1- اخلطي زيت الزيتون مع القهوة, واضربيهم مع بعض في البلندر لحد ما يبقى الخليط ناعم. 2- حطي الخليط على فروة الراس والشعر. 3- دلكية على فروة الراس من 5 – 10 دقايق. 4- بعدين سيبيه على الشعر حوالي ساعة او ساعتين 5- بعدها اغسلي الشعر بالميية الفاترة والشامبو. استخدمي التونيك مرة او مرتين في الاسبوع. 5- تونيك اللبن وزيت اللوز الحلو: المكونات: ¾ كوباية لبن. 4 معالق صغيرة من زيت اللوز الحلو طريقة التحضير والاستخدام: 1- اخلطي اللبن مع زيت اللوز وقلبيهم مع بعض كويس 2- حطي الخليط على فروة الراس والشعر. 3- دلكيه على فروة الراس من 5 – 10 دقايق 4- بعدين سيبيه على الشعر من 3 – 4 ساعات 5- بعدها اغسلي الشعر بالمية الفاترة والشامبو. استخدمي التونيك مرة واحدة في الاسبوع لعلاج جفاف وبهتان الشعر. قد يهمك ايضاً: أفضل المنتجات لتطويل الشعر وتعزيز نموه طريقة سريعة لعلاج الشعر التالف خلال 30 دقيقة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل “تونيك” للشعر لحل جميع مشاكله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.