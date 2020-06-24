اعتني بفروة رأسكِ من خلال هذه النصائح

إذا كنتِ تعانين فروة رأس متهيّجة، وتنزعجين بسبب الحكة والاحمرار الذي يحيط بها، مع الالتهابات التي قد تترافق مع هذه المشكلة. نقدّم لكِ بعضًا من النصائح الضرورية للعناية بفروة الرأس المتهيّجة، وحمايتها من العوارض الجانبية الأخرى، التي قد تظهر في حال لم يتم معالجتها بشكل تام.

الماء الفاتر لغسل شعرِك

يحتاج شعركِ إلى عناية يومية للمحافظة على صحته والتخلّص من فروة الرأس المتهيّجة. لذلك استخدمي أثناء الاستحمام، الماء الفاتر لغسل شعرِك، وقومي بتدليك فروة الرأس بانتظام لتنشيط الدورة الدموية من دون فرك فروة الرأس بشكل كثيف، لأنها لا تفيد شعركِ، بل تضرّه وتُكثر من الإفرازات المزعجة.

استخدام شامبو خالٍ من الكحول

أثناء العناية بفروة الرأس المتهيّجة، من الضروري استخدام الشامبو الملطّف والخالي من الكحول والعطور والمواد الكيمائية، واستبدالها بالشامبو المصنوع من المواد الطبيعية، والزيوت التي تنظّف الشعر من دون أذيّته، أو السماح للإفرازات من التكاثر وتسبّب الحكة.

الاستعانة بمستحضرات الزيوت

ضعي مرتين في الأسبوع مستحضرات خاصة تحتوي على مجموعة من الزيوت الطبيعية، التي تعمل على العناية بفروة الرأس بشكل كامل، لمنع تهيّج وإفرازات فروة الرأس. فتقوم بإزالة أيّ تراكمات وخلايا ميتة، كما تعمل على التخلّص من القشرة في حال وجودها.

Advertisements

عدم ربط الشعر

حاولي قدر المستطاع إسدال شعركِ على الظهر، مع تجنّب إبقائه مربوطًا إلى الخلف بشدة. فهذه الخطوة تسبّب لكِ الانزعاج، وتزيد من مشكلة الحساسية، وقد تصبح فروة الرأس مؤلمة عند لمسها.

عدم التعرّض لأشعة الشمس

احرصي كذلك على عدم تعريض فروة الرأس لأشعة الشمس لوقت طويل، واستخدام القبعات السميكة في حال الخروج، لأنها ستزيد من الالتهابات التي تحيط بفروة الرأس ولن تتمكني من معاجة هذه المشكلة بشكل سريع.

قد يهمك ايضاً:

أفضل المنتجات لتطويل الشعر وتعزيز نموه

طريقة سريعة لعلاج الشعر التالف خلال 30 دقيقة