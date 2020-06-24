موديلات سكارف نسائي موضة خريف 2020

نقدم اهم الماركات العالمية مجموعة موديلات سكارفات موضة خريف 2020.

ويعتبر السكارف من القطع الأساسية التي تضيف لمسة أنيقة للمرأة، ويمكن اختيار سكارف للعمل أو النزهات مع الأصدقاء، حيث أن هناك العديد من الموديلات المميزة التي تناسب مختلف الأوقات.

سكارف العقدة الطويل

قدمت بعض الماركات سكارف العقدة الطويل الذي يلتف حول الرقبة وينسدل على الملابس، وهي من الصيحات التي عادت مرّة أخرى إلى عالم الموضة، ويمكن اعتماد هذا التصميم في العمل.

برز سكارف العقدة بقماش الشيفون الشفاف باللون الأبيض في عرض أزياء رولان موريت Roland Mouret، كما قدمت ماركة روكساندا Roksanda سكارف أسود طويل بقماش حريري وتم تنسيقه مع أزياء باللون الأسود.

سكارف العقدة القصير



أيضاً قدمت بعض الماركات سكارف العقدة القصير والذي يتسم بالبساطة والعصرية.

لموسم الشتاء، يمكن أن تختاري سكارف عقدة قصير بقماش الصوف أو الكشمير وبألوان داكنة مثل التصاميم التي قدمتها ماركة Margaret Howell.

أما في موسم الصيف، يفضل اختيار أقمشة ناعمة وخفيفة بألوان نابضة بالحيوية وطبعات جذابة مثل التصاميم التي قدمتها ماركة Shrimps.



سكارف المثلث



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لفتت أنظارنا صيحة سكارف المثلث من الأمام والتي قدمتها ماركة رولان موريت Roland Mouret، وهو تصميم باللون الأبيض مدون عليه كلمات باللون الأسود ويمكن تنسيقه مع مختلف الأزياء، ولكنه مناسب أكثر للإطلالات الرسمية.

سكارف الفيونكة

أحصلي على لمسة رومانسية مفعمة بالأنوثة بسكارف الفيونكة الرائج، والذي قدمته ماركة Bora Aksu مع بدلة نسائية أنيقة.

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