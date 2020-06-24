غير تنظيف الأطباق.. 8 استخدامات مختلفة لإسفنجة المطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن أن تلعب إسفنجة المطبخ العديد من الأدوار المهمة حول المنزل، ولا تقتصر على تنظيف الصحون والأواني فقط، بل تساهم في تسيير حياتنا اليومية.

نذكر لكم استخدمات إسفنجة المطبخ، حسبما أوضح موقعا "Reader.s Digest" و"experthometips":

1- تنظيم الدبابيس وإبر الخياطة:

تشكل الدبابيس وإبر الخياطة خطورة على الأطفال، خصوصا في مرحلة الحبو، ولكن يمكن تنظيمها بطريقة وسهلة وآمنة من خلال تثبيتهم على إسفنجة الأطباق، ويتم الاحتفاظ بها في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

2- إزالة الوبر من الملابس:

يمكن التخلص من الوبر في الملابس، من خلال استخدام الجانب الخشن من الإسفنج في حركات دائرية خفيفة على السطح.

3- غلق الأظرف:

من خلال استخدام قطعة من الإسفنج المبلل في ترطيب الأظرف قبل غلقها بدلا من الطريقة التقليدية بالفم.

4- التخلص من انزلاق الصابون على الحوض:

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يعتبر بقايا الصابون على الأحواض مصدر إزعاج لربة المنزل، ويمكنها التغلب على هذه المشكلة، من خلال وضع الصابون على إسفنجة على الحوض، حيث تقوم الإسفنجة بامتصاص الرطوبة الزائدة، وهو ما يطيل من عمر الصابونة.

5- إزالة طلاء الأظافر:

لإزالة طلاء الأظافر، عن طريق وضع قطعتين من الإسفنج في برطمان صغير ثم قومي بصب القليل من الأسيتون، ثم ضعي إصبعك وحركيه بشكل دائري، لإزالة طلاء الأظافر بسهولة في ثواني.

6- صنع ألعاب للطفل:

يمكن للأمهات صنع ألعاب لطفلها من خلال، تقطيع الإسفنج الملون إلى مكعبات أو أشكال مختلفة، واصنعي لطفلك ألعابا بسيطة لتسليته بطريقة غير مكلفة.

7- التخلص من رائحة الثلاجة:

إذا كانت ثلاجتك ينبعث منها روائح كريهة في كل مرة تفتح فيها الباب، فقد تساعد إسفنجة المطبخ على إيقاف ذلك من خلال، رش إسفنجة رطبة ببيكربونات الصودا ثم ضعيها في الثلاجة بعيدا عن التلامس المباشر مع الطعام، وسوف يمتص الروائح المسيئة.

8-نباتات الزينة:

لترطيب نباتات الزينة، قومي بوضع قطعة من الإسفنج في قاعدة الأصيص قبل وضع التربة، وهذه الطريقة مناسبة لمنع جفاف وذبول النباتات.