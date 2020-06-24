صور.. أروى تتغزل في زوجها: أحن أب وزوج

علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية أروى، صورة لزوجها وابنتها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، متغزلةً في زوجها ومخفية ملامح ابنتها بـ"إيموشن".

وأرفقت أروى تعليقًا قالت خلاله، "انتم اكبر نعمة الله انعم علي بيها في الدنيا الله يخليك لينا ويطولنا بعمرك كل سنة وانت طيب يا احن اب وزوج في الدنيا".

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مئات التعليقات تلقتها الإعلامية على الصورة التي شاركتها، وحصدت ما يقرب من 20 ألف تسجيل إعجاب، ومن أبرز التعليقات، "يالله اوعك تنحسد بنتك، ربنا يخليكوا لبعض يارب، هيدا زوجك اللبناني، الله يحفظكم لبعض ويدمكم لبعض ويارب السعاده تغمر قلبكم يارب".

وكانت لفتت أروى الانتباه خلال شهر رمضان الكريم لعام 2020، من خلال تقديمها برنامج "رامز مجنون رسمي"، سواء في تفاصيل ملابسها أو تعليقات رامز جلال عليها، وهي واحدة من المشاركين في المقلب كونها المذيعة التي توهم الضيف بالبرنامج حتى يأتي دور رامز جلال.