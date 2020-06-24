صور.. هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها داخل جيم خاص

لايف ستايل

على الرغم من حالة الحجر المنزلي الذي يفرضه العالم، وغلق جميع الصالات الرياضية كإجراء احترازي منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة صور لها خلال ممارستها الرياضة.

ونشرت الفنانة عبر خاصية "الاستوري" عدة صور لها وهي تمارس الرياضة وحدها، دون مرافقة أحد في صالة رياضة كبيرة، حيث استعرضت الصالة والأجهزة الرياضية، مع حمام السباحة.

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ويعد الفيديو واحد من أحدث ظهور للفنانة عقب أزمتها الأخيرة مع مدير أعمالها محمد وزيري.

كانت الفنانة حررت محضرا مؤخرا، عن طريق محاميها بمصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بمحمد وزيري.

واتهم ياسر قنطوش، محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

لتستمر الخلافات وتبادل الألفاظ بينهما حتى قرر الأخير خروح وثيقة زواجهما التي لم تعقب الفنانة اللبنانية عليها.