ريهام سعيد توجه رسالة عبر "إنستجرام": الفاشل متدخلش معاه في حرب

علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة لمتابعيها في دعوة للتفاؤل والأمل والدعوة لتحقيق النجاح والطموحات والابتعاد عن الأشخاص التي تقلل من شأن الشخص.

وقالت ريهام خلال منشورها: "احلم و حلمك هايتحقق، ماتبصش وراك، اقفل ودانك و اعرف قيمه نفسك واجتهد هتوصل لو مكنش في نجاح مكنش هايبقي في حرب".

ووجهت نصيحة قالت خلالها، "اوعي تنزل من نفسك وادي اعذار لناس كتير معرفوش يحققوا زيك، الفاشل متدخلش معاه في حرب كبيره يصعب عليك، احلم ولاقصي الحدود ده ربنا كريم اوي بالاراده و الايمان بقدره الله هتوصل..نتقابل هناك".

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وكانت استعادت الإعلامية ريهام سعيد، ذكرياتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر فيديو لها عبر خاصية "IGTV".

وظهرت ريهام سعيد، مرتدية باروكة غير متقنة، كما وضعت مكياجا ثقيلا ضمن مشهد في مسلسل شاركت فيه منذ 15 عاما.

وقالت ريهام سعيد، إنه كان ثاني مسلسل تصوره في حياتها، وكتبت في تعليقها على الفيديو، "تاني مسلسل عملته في حياتي من 18 مسلسل الفيديو ده من 15 سنة.. الباروكة رهيبة".

وتفاعل جمهور ريهام سعيد، مع الفيديو، عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "والله أنتي قمر في كل حاجة وأنا بحبك وبحب تمثيلك وبحب كل حاجة بتعمليها ربنا يوفقك"، و"والله شاطرة جدا".