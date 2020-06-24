بـ"هوت شورت" وعلى البحر.. غادة عبدالرازق تستمتع مع زوجها بعطلة صيفية (فيديو)

علاقات و مجتمع

تستمتع الفنانة غادة عبدالرازق بعطلة صيفية على شاطئ البحر مع زوجها وأسرتها بأحد المدن الساحلية. Advertisements وشاركت غادة عبدالرازق جمهورها ومتابعيها بلحظات رومانسية مع زوجها على شاطئ البحر خلال الليل. حيث ظهرت مرتدية هوت شورت وملابس صيفية وكانت جالسة هي وزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا علة الرمال أمام النيران في مشهد رومانسي. وتفاعل معها الجمهور عبر الإعجابات والتعليقات التي كان من بينها "ربنا يخليكوا لبعض"، و"ربنا يسعدك يا فنانة". يذكر أن غادة عبد الرازق أعلنت زواجها مؤخرا من هيثم خلال فترة الحجر الصحي.

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