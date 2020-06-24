أشهر 10 مُدوّنات موضة في منطقة الخليج عبر "إنستغرام"

نجحت عدد من مدونات الموضة والجمال في الخليج من حصد ملايين المتابعين لصفحاتهنّ على "إنستغرام" وذلك من خلال إطلالاتهنّ الساحرة وحتى لمتابعة نصائحهن في مجال الموضة والأزياء.

تعرفي على أبرز 10 فاشينيستا في الخليج على "إنستغرام":

فوز الفهد

جمالها الآخاذ ونصائحها في مجال الموضة والجمال جعلها تحتل بسرعة مكانة مهمة بين الفاشينيستا في الخليج. تشتهر على إنستقرام بإسم therealfouz، ويتابعها 3.1 مليون شخص، وتتنوّع الإطلالات التي تختارها بين الكاجول العصري، والأنيق الراقي، وفي كلتا الحالتين تحصد آلاف الإعجابات والتعليقات التي تبدي الإعجاب بأسلوبها.

دلال الدوب

فاشينيستا كويتية، أنشأت مدونتها في العام 2012 والتي تُعنى بالموضة والأزياء والمكياج، تتميّز بأسلوبها الراقي، وتتألق دائماً في الصور التي تنشرها بتصاميم أنيقة تحرص من خلالها على إتباع أحدث الصيحات بطريقة محتشمة ومفعمة بالسحر والجمال. تعشق البدلات الكلاسيكية وتنسقها بطريقة شبابية، كما تطلّ بالمعاطف الساحرة، وحتى إطلالاتها الكاجول تختارها بعناية وتهتم بكل تفاصيلها. ويتابعها على إنستقرام 2.7 مليون متابع.

آسيا

إطلالاتها عصرية وشبابية بعيداً عن التكلّف وتتميّز بأسلوب الستريت ستايل وبحبّها للأكسسوارات الضخمة وصيحة ارتداء طبقات عديدة من الملابس. تشارك آسيا متابعيها على إنستقرام ليس فقط لوكاتها، بل تنشر فيديوهات عن حياتها العائلية وكذلك مشاريعها حول العالم وتعاونها مع الماركات العالمية. أمضت طفولتها بين الكويت، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتستقر اليوم في الكويت مع زوجها أحمد البلوشي وطفليهما آدم ونوح لذلك فإن متابعيها من جميع أنحاء العالم. كما أطلقت منذ فترة مستحضرات Seoul Kool بالتعاون مع شركة كورية.

دانا الطويرش

يتابعها أكثر من 2.3 مليون شخص على انستقرام، وتعتبر الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش، من أبرز المؤثرات في عالم الموضة في الخليج، إذ تتميز بأسلوبها العصري كما تدخل القطع الشرقية إلى إطلالاتها وتنسّقها بشكل شبابي. صحيح أن رحلتها في عالم الموضة على إنستقرام بدأت بالصدفة، إلا أنها تحوّلت بسرعة إلى أحد أشهر حسابات مدونات الموضة في الخليج.

لينا الغوطي

من أبرز الفاشينيستا في الخليج، والسبب يعود إلى إطلالاتها العصرية، لكن بأسلوبها الشبابي الخاص بها والذي يختلف عما تقدّمه زميلاتها. هي حاصلة على شهادة في التصميم الغرافيكي، ما يفسّر ميلها إلى اللقطات الفنية غير التقلدية، حتى في أزيائها. تعتمد تصاميم بسيطة لكن ما يميّزها هو طريقة تنسيق اللوك إذ تركز على التفاصيل والإكسسوارات لتحصل في النهاية على اللوك المثالي. من الستايلات الأقرب الى قلبها صيحة الملابس الواسعة، والستايل الذكوري والذي تضيف إليه لمستها الأنثوية المميزة.

مرمر محمد

من أشهر مدونات الموضة الخليجية، يتابعها على إنستغرام مليوني شخص. تلهم مرمر محمد الشابات العربيات بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، والتي لا تخلو من العصرية. تتفوّق دائماً في تنسيق لوكاتها بأسلوب أنثويّ عصريّ حتى عندما تختار البدلة. كما تطلّ بالعباءات الملونة وتزيّنها بإكسسوارات تزيدها أناقة وجمالاً.

سندس القطان

يتابعها 2.6 مليون شخص على إنستقرام، وهي تعرّف عن نفسها كخبيرة مكياج ومحبّة للجمال، وقد نالت شهرة عالمية بعد تعاونها مع مشاهير مثل الكارداشيان. ورغم أنها لا تتخلى عن الستايل الخليجي في جميع إطلالاتها، إلا أنها تخرج بمزيج ناجح بين الشرقي والعصري الأنيق. تعشق إدخال النقشات والألوان إلى إطلالاتها فتجعلها تخطف الأنظار بصورها.

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العنود بدر

تشتهر على صفحتها على إنستقرام بإسم fozaza حيث يتابعها 950 ألف شخص. العنود بدر متعددة المواهب فهي مصممة أزياء ومجوهرات سعودية ومقدمة برامج ناجحة. تخطف عنود الأنظار بأسلوبها الشبابي العصري والذي يتسم بالرقيّ والأناقة. أطلقت علامتها الخاصة لتصميم الأزياء "ليدي فوزازا" عام 2011.

فاطمة المؤمن

الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن أو falmomen يتابعها أكثر من 1.9 مليون متابع على إنستقرام. هي في الأصل خريجة هندسة معمارية من جامعة ميامي، لكن ما من شكّ أن الموضة تستهوي فاطمة بشكل كبير إذ تتألق بأسلوبها الأنثوي بفساتينها الحالمة، وكذلك بإطلالاتها العصرية.

الأختان عبدول

ثناء وسخاء عبدول شقيقتان سعوديتان تسكنان في لندن، عُرِفتا بمدونتهما الخاصة "ذو عبدولز"، والمشترك بينهما حبّ الموضة وتصميم الأزياء فأطلقتا متجرهما التجاري الإلكتروني الخاص بهما CodedNation.uk لدعم المصممين المحليين في كل أرجاء العالم.تتميّز سخاء بإطلالاتها التي تستوحيها من موضة التسعينات، أما ثناء فتتمتع بأسلوب ذكوري في أحيان وأنثوي بإمتياز في أحيان أخرى وتحبّ الخلط بين البذلات والقمصان المختلفة وبناء طبقات layers مع سترات بليزر وبلوزات.

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