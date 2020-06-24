استخدم البطيخة في تسوية الفراخ.. حيل مذهلة من خبراء الطبخ لتسهيل الطهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يعاني عدد كبير من النساء من قضاء الكثير من الوقت في المطبخ عند إعداد الطعام، لكن أحيانًا تجربة مختلفة من محترف قد تغير الكثير وتوفر الوقت والجهد، وتضفي اختلافاً أفضل في الطعم أحياناً.

نستعرض مجموعة من الحيل التي يقدمها أشهر الطهاه حول العالم، وفقاً لموقع برايت سايد الأمريكي.

1. استخدم عيدان الأكل لتقطيع البطاطس مثل الأكورديون

إذا لم يكن لديك جهاز خاص لقطع البطاطس مثل الأكورديون، يمكنك استخدام هذا السر، وذلك عن طريق وضع البطاطس بين عصي خشبية وتقطيعها، ولتتمكن من ذلك عليك بسلق البطاطس أولاً.

2. اصنع لنفسك قهوة بالبرتقال

من الرائع أن تستيقظ على فنجان من القهوة، خذ برتقالة واستخرجها من الداخل حتى يبدو القشر مثل الكوب، ثم ضع ملعقة من البن المطحون وأضف بعض الماء المغلي الساخن داخل هذا الكوب المصنوع من البرتقال، انتظر قليلاً أثناء تحضير القهوة وستتناول مشروبًا لذيذًا بشكل مذهل.

3. طهي قطع الدجاج في محمصة

إذا كنت لا تريد طهي قطع الدجاج باستخدام الزبدة أو الزيت، فهناك حل مثالي. ضع بعض الشذر والنشارة على العصي الخشبية واستمتع بشويها، ستحب أنت وأطفالك تقديم هذا الطبق.

4. استخدم البطيخ لطهي الدجاج

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هناك الكثير من الوصفات اللطيفة لخبز الدجاج اللذيذ، في المرة القادمة التي تشتري فيها البطيخ، لا تتخلص من القشر، اصنع وعاءًا منه كما هو موضح في الصورة، ثم قم بتتبيل الدجاج ووضعه داخل هذا الوعاء، الآن طهيها في الفرن لمدة ساعتين وعشاءك لذيذ ومختلف.

5. اجعل الملعقة تبدو جديدة مرة أخرى بالمُبيض

نحن نستخدم الملاعق كثيرًا أثناء الطهي ويتم تلوينها بسرعة كبيرة بسبب كثرة التوابل، يمكنك تنظيفها دون البحث عن منظف خاص، فقط خذ كوبين من الماء وأضف ملعقة كبيرة من المبيض، اترك ملعقة صغيرة في هذا الخليط لمدة 24 ساعة تقريبًا.

6. اصنع كعكات الشوكولاتة باستخدام الآيس كريم المذاب

بإمكانك صنع هذه الكعكة بنفسك، دون قضاء ساعات في المطبخ، فقط خذ آيس كريم الشوكولاتة المذابة، وأضف إليه بعض الدقيق، ثم اسكبها في طبق للعجن، بعد ذلك اطهيها في فرن أو حتى في الميكروويف.

كما يمكنك صنع الكيك من نكهات مختلفة من الآيس كريم أيضًا، إذا لم تكن في حالة مزاجية للشوكولاتة.

7. أعد الليمون الجاف إلى الحياة عن طريق تركه منقوع في الماء

يمكن أن يجف الليمون بسرعة كبيرة ، خاصة إذا تركته في الشمس، في هذه الحالة اتركه في وعاء بالماء لمدة ساعتين.

8. امنع الأفوكادو من الحصول على اللون البني

لا نستخدم الأفوكادو كله دائمًا، وإذا تركناه لبعض الوقت يصبح لونه بنيًا، لتجنب ذلك، خزن ثمار الأفوكادو مع قطعة من البصل وسيبقى لونه الأصلي لفترة أطول.