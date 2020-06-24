غير تجميد الطعام.. 9 استخدامات غير تقليدية للفريزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الفريزر من أكثر الأجهزة المنزلية استخداما بجانب الثلاجة والبوتاجاز والميكروويف، في حين أن معظم العائلات الكبيرة تحتاج إلى فريزر ثانٍ للحفاظ على ما يكفي من الطعام لديها، إلا أن له استخدامات أخرى غريبة، ستساعدك في حياتك اليومية، كما أورد موقع"onegoodthingbyjillee".

1- إزالة رائحة الحذاء الكريهة:

يمكن وضع الأحذية داخل كيس محكم الغلق بالفريزر، لإزالة الرائحة الكريهة من خلال حفظها في الفريزر.

2- الحفاظ على أحمر الشفاه:

الاحتفاظ بأحمر الشفاه في الفريزر قد يجعله يدوم لفترة أطول، وبخاصة تلك الأصابع التي تستخدم في مناسبات معينة، حتى تصبح طازجة لأطول فترة ممكنة.

3- إزالة العلكة من الحذاء:

يتعرض الكثير من الأشخاص إلى موقف تعليق قطعة علكة بنعل الحذاء لديه، ويمكن إزالتها من خلال وضع قطعة من الورق على العلكة، وتجميد الحذاء في الفريزر لمدة من ساعة أو اثنتين، وبعد ذلك فإن قطعة العلكة اللاصقة بنعل الحذاء المجمد سيمكن إزالتها بسهولة.

4- الكتب المبللة:

يمكن إعادة إصلاح الكتب التي تعرضت للبلل بالمياه، عن طريق وضعها داخل أكياس في الفريزر، وسيساعد ذلك على إصلاحها.

Advertisements

5- إطالة عمر البطاريات:

سيؤدي حفظ وتخزين البطاريات NiMH و NiCd غير المستعملة في الفريزر، إلى إطالة عمرها بشكل كبير، وبالنسبة للبطاريات العادية (القلوية) سوف تستمر أيضا لفترة أطول في الفريزر، ويجب قبل استخدامها التأكد من استعادة البطاريات إلى درجة حرارة الغرفة.

6- توسيع الحذاء:

يمكن أن يساعدك الفريزر في توسيع الحذاء الضيق، من خلال ملء كيس بلاستيك مانع للتسرب بالماء، ثم وضع الحذاء به طوال الليل في الفريزر مع إغلاقه بإحكام.

7- قلم الكحل:

يمكنك قبل وضع الكحل في عينيك، وضعه في الفريزر لمدة 10-15 دقيقة، فيكون عند وضعه، السن دقيقا للغاية.

8-إطالة عمر الجوارب الحريمي:

يمكنك المساعدة في إطالة عمر زوج جديد من الجوارب الطويلة عن طريق تجميدها، من خلال بلها ثم عصرها جيدا ثم وضعها في كيس بلاستيكي ووضعها في المجمد طوال الليل، ثم قومي بإزالة الكيس في الصباح واتركي الجوارب تذوب في درجة حرارة الغرفة حتى يجف قبل استخدامه.

9- إطالة عمر الشموع:

يمكن لتجميد الشموع قبل استخدامها، أن يطيل عمرها، من خلال احتراق الشموع بشكل أبطأ، وبالنسبة لبعض الشموع، يمكن أن يمنع تساقط الشمع.