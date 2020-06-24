نمو الشعر في أنحاء جسد المرأة.. علام يدل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

ينمو الشعر بكثافة في أنحاء الجسد لدى بعض النساء.. فعلام يدل ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال قال الدكتور كريستيان ألبرينج إن نمو الشعر بكثافة في أنحاء جسد المرأة يشير إلى الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض (Polycystic Ovary Syndrome)، لا سيما عندما يكون مصحوبا بأعراض أخرى مثل اضطرابات الحيض وبثور البشرة وآلام في منطقة الحوض.

وأوضح طبيب أمراض النساء الألماني أن متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني ينجم عن ارتفاع نسبة هرمون الأندروجين (هرمون الذكورة) لدى المرأة، مشيرا إلى أن عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بها تتمثل في السِمنة وقلة الحركة، إلى جانب العوامل الوراثية والتاريخ المرضي الأسري.

وشدد ألبرينج على ضرورة استشارة طبيب أمراض نساء في حال ملاحظة الأعراض سالفة الذكر؛ نظرا لأن عدم علاج هذه المتلازمة يرفع خطر ضعف الخصوبة ومن ثم العقم.

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