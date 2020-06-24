إهمال نجلها أم الأطباء؟.. القصة الكاملة لوفاة ماما سناء

علاقات و مجتمع

"والدتي ماما سناء توفيت إلى رحمة الله" هكذا أعلن محمد، الشهير بـ"حمو"، وفاة والدته ماما سناء، أشهر يوتيوبر على "السوشيال ميديا"، لتمتلئ صفحات "السوشيال ميديا"، بكلمات النعي والرثاء المصحوبة بحالة الحزن لرحيلها.

مقاطع فيديو خرجت من خلالها "ماما سناء" برفقة ابنها "حمو" لتكسب بها قلوب متابعيها، الذين وصلوا أعدادهم إلى آلالاف، وهو ما تسبب في حالة الحزن التي خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي.

"حق ماما سناء هيرجع"، الهاشتاج المتداول، بعدما اتهم "حمو" أطباء مستشفى "مبرة كفر الدوار"، بالإهمال في التعامل مع حالة والدته، ما تسبب في وفاتها، وهو ما أدى إلى تدخل محافظ البحيرة، والأمر بفتح التحقيق حول وفاة "ماما سناء".

ربما الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، فربما لم يتوقع "حمو" نتيجة ما فعله بوالدته بعدما ساعدها في كسر الحجر المنزلي والاختلاط بالكثير دون اتخاذ إجراء احترازي لمنع تفشي العدوى ما وضعه في دائرة الاتهام.

خاصة بعد ثبوت إيجابية شقيقه حامل الفيروس.

ويرصد "هن" تفاصيل واقعة وفاة ماما سناء:

- نزلة شعبية حادة

قبل قرابة الأسبوع أصيبت "ماما سناء" بنزلة شعبية، فتوجه بها أسرتها إلى مستشفى المبرة بكفر الدوار، وفي مساء يوم الأربعاء الماضي، تدهور الحالة الصحية لـ"ماما سناء"، فأصيبت بضيق تنفس شديد.

توجه بها نجلها "حمو" إلى مستشفى "مبره كفر الدوار" مرة أخرى، لكن، بحسب ما ذكره في مقطع فيديو نشره عبر صفحته، أنه لم يتم إنقاذ والدته والسماح بدخولها للعناية المركزة، ما تسبب في وفاتها.

- آخر كلماتها: أنا بحبك يا حمو

بصوت حزين معبرًا عن رحيل والدته، راضيًا بقضاء الله، تحدث "حمو"، لـ"هن"، عن الساعات الأخيرة في حياة والدته: "هي كانت كويسة.. لكن تعبت امبارح وحست بضيق التنفس ومكنتش قادرة تاخد نفسها".

الدعاء له كانت آخر الكلمات التي تلقها "حمو" من والدته: "قولتلها أنتي فاكراني أنتي واعية بيا.. قالتلي أنت حمو حبيبي.. ربنا يفك ضيقتك ويسدد دينك".

- الجدل حول إصابة ماما سناء بفيروس كورونا

وعقب انتشار خبر وفاة "ماما سناء"، تداولت أنباء حول وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي لم يتمكن نجلها "حمو"، من تأكيده، إذ أنها شعرت بضيق التنفس الشديد، وحينما حاول إدخالها العناية المركزة بأحد المستشفيات وإجراء تحليل المسحة للفيروس، لم يتمكن من ذلك.

وتابع "حمو" في حديثه لـ"هن": "أمي ماتت بسبب ضيق التنفس الشديد النهارده الصبح في المستشفى"، موضحًا: "ومقدرش أقول كورونا".

- مقطع فيديو

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مقطع فيديو مدته 20 دقيقة نشره "حمو" نجل الراحلة "ماما سناء"، عبر حسابه على "فيس بوك"، تحدث خلاله عن الإهمال الذي تعرضت له والدته، داخل مستشفى مبرة كفر الدوار والتي رفضت استقبالها، بحسب حديثه، ما أدى لتدهور حالتها ووفاتها نتيجة تعرضها لضيق تنفس شديد.

- تدخل محافظ البحيرة

وعقب انتشار مقطع الفيديو، أمر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، التحقيق في واقعة وفاة ماما سناء، وإحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى إلى النيابة العامة.

وجاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في واقعة وفاة "ماما سناء" بقسم الاستقبال بمستشفى مبرة كفر الدوار، إضافة إلى شكوى ذويها بسوء معاملة الفريق الطبي لها.

- نجل ماما سناء: عرفت بالصدفة

وتعليقًا على إحالة أطباء مستشفى "مبرة كفر الدوار"، ذكر "حمو"، نجل الراحلة لـ"هن"، أنه عرف بأمر إحالة الأطباء للتحقيق من خلال اتصال تلقاه من أحد المسؤولين بمحافظة البحيرة: "أنا عرفت الموضوع بالصدفة.. زي أي حد.. المحافظ اتحرك على طول".

وأفصح "حمو" عن تفاصيل المكالمة، والتي تضمنت وعدًا من محافظ البحيرة بعودة حق والدته: "قالولي حق والدتك هيرجع، وإحنا واقفين في ضهرك.. واللي انت حكيته في الفيديو هنحقق فيه".

وتابع نجل "ماما سناء"، بأنه ينتظر استدعائه في النيابة العامة للإدلاء بأقواله في واقعة الإهمال الذي تعرضت له والدته: "أنا مستني إنهم يستدعوني في النيابة عشان أقول أقوالي.. وأنا هكمل في القضية ومش هسيب حق والدتي".

عزومات وخروج وتناول فسيخ قبل الوفاة (اتهامات حمو بالإهمال)

عزومات في شهر رمضان الفضيل من اليوم الأول، وخروجات وتنزهات بالشوارع، وتناول أكلات مملحة وسط تجمعات رغم منعها، هكذا قضت اليوتيوبر الراحلة "ماما سناء" أيامها الأخيرة، رفقة ابنها "حمو" الذي لم ينظر لحالة الطوارئ التي تمر بها البلاد، وتداعيات الحجر المنزلي والحظر للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

فبدلا من أن يلتزم بها الحجر المنزلي لتفادي العدوى، شارك "حمو" بالعديد من المقاطع بصحبة والدته الراحلة، التي أظهرت كسره لقيود الحجر والنزول والتنزه بالشوارع بل والتواجد وسط التجمعات.

وعلى الرغم من حالة التضامن الكبيرة مع الراحلة، والمطالبة بعودة حقها، تسأل البعض عن موقف نجلها، المتسبب في كسرها حاجز الحجر، وتجمعاته الأخيرة بها مع العديد من الأشخاص، رغم خطورة الأمر، متسائلين عن مدى معاقبته عن الإهمال بوالدته وعدم وعيه الكافي بالأمر في سبيل تصوير الفيديوهات.

هل يواجه نجل ماما سناء عقوبة الإهمال؟

من جانبه، أكد أحمد ياسين علي المحامي، بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن نجل السيدة لا يمكن عقوبته حتى وإن تسبب في مرضها بحسب ما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي. قائلا: خلال حديثه لـ"هن": "مفيش قصد جنائي بضررها، هو بس استغلها لتصوير فيديوهات بدون ما يراعي خطورة الموقف أو احتمالية تعبها، لكن مادام مفيش قصد جنائي مفيش عقوبة".

مفاجأة.. نجل ماما سناء مصاب بالفيروس

لم تنتهي قصة الوفاة بإحالة الأطباء أو حتى الاتهامات المفتوحة لنجلها، بل حدث ماهو أكثر حيث تفاجئ المتابعون بحمل نجل المتوفية لفيروس كورونا.

وقضى شادى أحمد شاكر ابن "ماما سناء"، ساعات قليلة بالفعل داخل مستشفى عزل كفر الدوار، عقب نقله إليه، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وطلب نقله للعزل المنزلي، بعد توقيع إقرار بالالتزام بتطبيق شروط العزل المنزلي، وتناول العلاج المقرر من وزارة الصحة، الذي حصل عليه من مستشفى العزل.

وقالت مصادر بمديرية الصحة بالبحيرة، أن حمو شاكر ابن ماما سناء، تواصل مع أحد المسؤولين بالمديرية، بعدما جرى نقل شقيقه "شادى" لمستشفى العزل، عقب ظهور نتيجة تحاليله، وثبوت إيجابيتها، وإصابته بفيروس كورونا المستجد، وطلب خروج شقيقه من العزل قائلا: "أخويا هايبات في حضني الليلادي يا دكتور"، وهو ما وافق عليه مسئول الصحة، ووجه بخروج شادي المصاب من العزل، بعد توقيع إقرار بالعزل المنزلي، والحصول على العلاج اللازم.

وكان حمو شاكر، نفى إصابة أي أحد من أفراد أسرته بفيروس كورونا، وأكد خلال مقطع فيديو أذاعه عبر صفحته على يوتيوب، أن نتيجة التحاليل الخاصة بهم جميعها سلبية، وحصلت "الوطن"، على نتيجة تحاليل "شادي"، وقرار العزل المنزلي الموقع عليه من المصاب وشقيقه.