"موتوسيكل" بتسبب في وفاة طفلة روسية نجمة على "السوشيال ميديا"

علاقات و مجتمع

ذهبت الفتاة الروسية أناستاسيا تروبيتسيل قبل عدة أشهر إلى جزيرة بالي بإندونيسيا لقضاء إجازتها ولكن الحجر الصحي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد على كل دول العالم أحال دون رجوعها إلى روسيا.

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وبينما هي مستمتعة بإجازتها مع صديقها الاوكراني فيكتور ميدانانوفيتش البالغ من العمر 30 عاما، في بالي تعرضت لحادث مأساوي أودى بحياتها.

حيث كانت أناستاسيا تقود دراجتها النارية بسرعة ٦٠ ميلا في الساعة ولكنها فقدت السيطرة عليها ودخلت في سياج على جانب الطريق فتعرضت لاصابات بالغة في الرأس كانت سببا في موتها

وأناستاسيا هي واحدة من مشاهير السوشيال ميديا وخاصة موقع انستجرام استطاعت ان تجمع ثروة طائلة منه بسبب عدد متابعيها الضخم وهي دون ال١٥ من عمرها ولكن القدر بم يمهلها فتوفيت وهس بعمر ١٨ عاما فقط.

وطلب صديقها من متابعيها ومعارفها الدعاء والصلاة لها بعد موتها وذلك بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور".