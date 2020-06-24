الامارات | معاناة ضغط الأذن خلال السفر بالطائرة.. نصائح للكبار والصغار للتغلب عليها

شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة ضغط الأذن خلال السفر بالطائرة.. نصائح للكبار والصغار للتغلب عليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة أن السبب في المعاناة من ضغط على الأذن أثناء السفر بالطائرة يرجع إلى انضغاط طبلة الأذن إلى الداخل بفعل انخفاض الضغط بالأذن الداخلية، والذي ينجم عن ارتفاع الضغط بالبيئة المحيطة، أثناء الهبوط مثلاً.

وأضافت الرابطة أنه يمكن مواجهة الضغط الواقع على الأذن بالطائرة من خلال التثاؤب والبلع، فبذلك يمكن موازنة ضغط الأذن الداخلية مع ضغط المحيط الخارجي.

وبالنسبة للرضع والأطفال الصغار، فإن الأطباء ينصحون بمواصلة تناول المشروبات أثناء هبوط الطائرة؛ إذ يساعد البلع المستمر على معادلة الضغط.

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