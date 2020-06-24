لايف ستايل

صور.. حكاية آخر 10 فساتين صممتها رجاء الجداوي

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لايف ستايل

رجاء الجداوي

منذ إصابة الفنانة رجاء الجداوي، باتت تلاحقها شائعات الوفاة بين الحين والآخر، خاصة مع تدهور وضعها الصحي، حتى ظلت ابنتها تطالب متابعيها بالدعاء لها بشكل مستمر. 

وبالأمس، نفت مصادر بمستشفى الإسماعيلية للعزل، صحة ما تردد بشأن وفاة الفنانة رجاء الجداوى، مؤكدة أنها ما زالت على قيد الحياة، لكن حالتها الصحية متدهورة بشكل كبير، وتم نقلها منذ ثلاثة أيام على جهاز تنفس حنجري متصل بأنبوبة أنفية، لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين.

الفنانة رجاء الجداوي واحدة من أكثر الفنانات أناقة، وهذا ليس بغريب على أول مصممة وعارضة أزياء مصرية.  

ويرصد "هن" حكاية آخر 10 فساتين صممتها رجاء الجداوي قبل 2020.

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ربما أرادت الفنانة وداع عام 2019، بالعودة من جديد لمهنتها الأصلية، حيث شاركت بتصميم 10 فساتين ضمن العرض الأزياء الـ100 للمصمم هاني البحيري. 

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وشاركت بـ10 فساتين للسيدات فوق الـ 40، موضحة أنها حرصت على تصميمات فساتين كلاسيكية، وبسيطة تلائم المرأة فوق سن الـ 40، وذلك في نهاية شهر ديسمبر 2019.

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يذكر أن المصادر أكدت إن حالتها النفسية تأثرت بسبب شائعات وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعى. 

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