نصائح مهمة لمرضى السكري عند السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوصى المركز الاتحادي للتوعية الصحية مرضى السكري باصطحاب الأدوية الضرورية بكمية أكبر بمعدل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عند السفر، وذلك كي يكون المرء مستعدا لأية ظروف، مع مراعاة نقل الأنسولين في حقيبة تبريد.

ومن المهم أيضا قياس مستوى السكر بشكل أكبر من المعتاد؛ نظرا لأن السفر قد يؤثر بالسلب على مستوى السكر بالدم؛ حيث قد يرتفع مستوى السكر بسبب السفر بالطائرة أو تغيير المنطقة الزمنية، ما يستلزم مواءمة جرعة الأنسولين مع هذه الزيادة.

وأشار المركز إلى أن الطقس الاستوائي يتسبب في تدهور تحمل الجلوكوز، ومن ثم يرتفع مستوى السكر بالدم بعد تناول الطعام بشكل أكبر من المعتاد.

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