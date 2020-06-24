ما سبب الصفير أثناء التنفس لدى الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن صدور صوت صفير أثناء التنفس ينذر بإصابة الطفل بالربو التحسسي (Allergic Asthma).

وأوضحت الرابطة أن الربو التحسسي هو التهاب مزمن للمسالك التنفسية وتحسس للشعب الهوائية تشمل أعراضه أيضا السعال الشديد وضيق التنفس وضيق الصدر.

وأضافت الرابطة أنه إلى جانب العوامل الوراثية تلعب البيئة المحيطة أيضا دورا كبيرا في إصابة الطفل بالربو التحسسي؛ حيث يتسبب تعرض الطفل - حتى وهو لا يزال جنينا – لدخان السجائر في ارتفاع خطر الإصابة.

ولتجنب الإصابة بالربو التحسسي ينبغي توفير بيئة خالية من دخان السجائر بدءا من فترة الحمل، كما يمكن حماية الطفل من خلال التغذية الصحية المتنوعة والمتوازنة وممارسة الأنشطة الحركية في الهواء الطلق.

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