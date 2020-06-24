محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت فنانة التجميل الألمانية ناتالي فيشر إن البشرة تحتاج إلى عناية خاصة بدءا من عمر 40 عاما؛ حيث يقل إنتاج الكولاجين بوضوح مع التقدم في العمر وتتباطأ عملية تجدد الخلايا، ومن ثم تقع البشرة فريسة للتجاعيد والترهلات والتهيج والبقع الصبغية.

ولمواجهة ذلك تنصح فيشر باستخدام مستحضرات العناية المحتوية على حمض الهيالورونيك؛ حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة ومن ثم حمايتها من الجفاف والتجاعيد.

وينبغي أيضا استعمال مستحضرات العناية المحتوية على فيتامين C، الذي يعد سلاحا فعالا لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة "Free Rdicals"، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة والبقع الصبغية. كما يمنح فيتامين C البشرة مظهرا مشرقا يشع نضارة وحيوية.

ومن المهم أيضا استعمال مستحضرات العناية المحتوية على الزنك أو حمض الساليسيليك؛ حيث تعمل هذه المواد الفعالة على فتح المسام المسدودة وتعجل بشفاء الالتهابات، ما يساعد في مواجهة البثور وشوائب البشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على الرتينول (فيتامين A)، الذي يحارب أضرار أشعة الشمس والبقع الصبغية ويعمل على تصغير المسام الكبيرة ويمنح البشرة ملمسا ناعما كالحرير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تعتنين ببشرتك بعد الأربعين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.