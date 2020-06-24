إبداعات الحظر في زمن كورونا.. "عصابة منة وخلود" لتعليم السيدات فن الديكور

علاقات و مجتمع

قررتا استغلال خبراتهما في مجال الديكور لمساعدة غيرهما عن طريق تقديم فيديوهات تعليمية بكيفية تنسيق ألوان المنزل، وشراء خامات التشطيب وتجديد ديكور المنزل.

عصابة منة وخلود، كان اسم الصفحة التي قررا خلود جميل مهندسة ديكور، تخرجت في كلية الفنون التطبيقية، ومنه فريد خريجة فنون جميلة دفعة 2013، تأسيسها بعد تفشي فيروس ، ومن هنا بدأ العمل من خلال الصفحة عبر موقع "فيسبوك" لنشر الفيديوهات الخاصة بمجال عملهم في الديكور.

فتيات قررا استغلال هوايتهم ووقت فراغهم في توعية غيرهم من الشباب وخاصة السيدات واستطعن تغيير ديكورات منازلهم بأقل التكاليف الممكنة وتعليم غيرهن من السيدات، جددنا في بلكونتنا بنفسنا غيرنا من شكل الحوائط بيتنا وعلمنا غيرنا كيفية تنسيق الالوان، وفق حديث خلود لهن.

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استطاعتا تحويل فترة الحظر إلى أفكار إبداعية للاستفادة بها وتطوير مهارات السيدات بالمنزل، احنا مهندسين ديكور بدانا من سنة نعمل فديوهات بنعلم الناس ازى يجددو فى بيتهم من غير تكسير و بعرفهم الخامات الجديدة والجديد فى الديكور.

تفاعل لم تتوقعا منه وخلود أن يحدث بعد إنشاء صفحتهما، كان هدفنا من الجروب نشجع البنات على نشر الشغل بتاعهم، بنعلم الناس ازاي يعملوا الحاجة بأقل التكاليف.

هدف تسعى خلود ومنة تحقيقه هو تشجيع الفتيات والسيدات على العمل وتوفير نفقات المنزل واستغلال كل جزء فيه.