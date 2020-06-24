لايف ستايل

الأظافر واليدين الصحية والجميلة، هي عنوان الأنثى ومصدر جمالها ونظافتها الشخصية، ولكن في كثير من الأحيان يحدث تكسر للأظافر، وتكون هشة وضعيفة وتتشقق، لذا وضع موقع "ستايل كريز"، عددا من النصائح التي يجب اتباعها لتنعمي بأظافر صحية. - حافظي على أظافرك جافة ونظيفة. - توقفي عن قضم أظافرك. - رطبي البشرة حول الأظافر. - استخدمي مرطبًا للأظافر. - يجب تقليم الأظافر بانتظام. - ضعي طبقة أساسية من المانيكير لحماية الأظافر قبل وضع اللون الرئيسي. - ضعي المانيكير مع طبقة علوية تحميه. - ارتدي القفازات للحماية من الماء. - تجنبي الجل والأكريليك. Advertisements - قلمي أظافرك في اتجاه واحد. - توقفي عن وضع المانيكير ذا الأساس المائي. - تجنبي استخدام ملمعات الأظافر القاسية. - استخدمي منعم البشرة لتجنب هشاشة الأظافر. - اجعلي طلاء أظافرك يدوم لفترة أطول. - قصي الأظافر مباشرة إذا كانت تالفة أو هشة. - اختاري مزيل طلاء أظافر جيد. - جربي علاجات تقوية الأظافر الطبيعية. - كلي جيدا. - يجب الابتعاد عن الأسيتون. - تجنبي المبرد الخشن. - نظفي البشرة الزائدة حول الأظافر.

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كانت هذه تفاصيل خبر 21 نصيحة للحفاظ على صحة الأظافر من التكسير والتشقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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