علاقات و مجتمع
على سلم خشبي، تصعد لقمته بجسدها النحيف، تبدأ بكفيها الناعمين في سنغرة الجدران وتلوينها، واللعب بتصميم الألوان حتى تخرجها كاللوحة المرسومة.
آلاء مجدي، صاحبة الـ22 عاما، التي تدرس بكلية الحقوق، هوت تصميم الأزياء، وباتت واحدة من أشهر" اليوتيوبر" اللاتي تقدمه محتوى خاص بالموضة وأسس التفصيل والتصميم والخياطة، إلا أن ظل ذهنها متعلق بمهنة "النقاشة" التي لا ترتبط بدراستها من قريب أو بعيد.
ربما الصدفة جعلت "آلاء" تهوى العمل بالنقاشة حتى ظلت مهنتها الثانية: "بقالي 3 سنين شغالة فيها، الموضوع كله جيه صدفة وواحد قريبا بيعمل شقتنا، قررت تساعده وافهم منه".
متابعة خلال حديثها ل"هن" : "لاقيت نفسي بجيب المواد وببتدي اتعلم وكملت معاه شقتنا، ومن بعدها شقق ناس قرايبنا ومن هنا جالي الشغل".
مستطردة: "أنا اه مش محترفة بس بعمل الشغل ولا اجدعها صنايعي". وعن دراستها وعملها الأساسي بالتصميم، أوضحت:" أنا في آخر سنة حقوق لكن بعد كدة هتجه للنقاشة وباحتراف".
مختتمة:" هاخد كورسات في الديكور والتلوين عشان اكون احسن وأكمل فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر "آلاء" تدرس القانون وتعمل بالنقاشة: "بشتغل ولا أجدعها صنايعي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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