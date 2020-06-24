إيناس علي تبيّن اعتماد موضة صيف 2020 على الجرأة والألوان المثيرة

القاهرة - لايف ستايل
كشفت مصممة الأزياء إيناس علي، عن أحدث صيحات موضة صيف وربيع لعام 2020، والتي تحمل الكثير من علامات الجمال والأناقة.وأوضحت إيناس علي، بأن موضة صيف وربيع 2020، تعتمد هذا العام على الجرأة والألوان المثيرة التي تتماشى مع خطوط الموضة العالمية، من خلال ألوان الأبيض والذهبي والفوشيا.
مضيفة بأن أبرز الخامات المستخدمة في صيحات موضة هذا العام تتكون من الدانتيل والشيفونات والبيبي بلو في السواريهات والكاجوال المصنوع من القطن الناعم.
ومن أبرز الألوان المستخدمة هذا العام والتي تعتمد عليها موضة صيف وربيع 2020 الأحمر الفاتح والكحلى الداكن ومنقوش عليه نقشات من الورود باللون الأحمر فى الزيتى والبينك الفاتح والبيج والأسود والنبيتي
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