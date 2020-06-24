أبرز الألوان غير الرائجة في فصل الصيف عليكِ أن تتجنّبيها

خلال هذا الفصل عليك ارتداء مجموعة من الألوان الرائجة والتي برزت خلال أسبوع الموضة لربيع وصيف الـ2020، وعليك أن تتجنبي مجموعة ألوان أخرى أصبحت موضة قديمة. رافقينا في هذا الموضوع وإكتشفي ما هي الألوان الرائجة وغير الرائجة للصيف

ما هي الألوان الرائجة لصيف 2020؟

الأحمر الناري

يضفي هذا اللون الحيوي إشراقة على إطلالتك ويزيدها سحراً، لا تترددي وجربيه على بشرتك خلال هذا الصيف.

الأزرق الفاتح

اللون الأزرق بدرجته الفاتحة هو من الألوان الأساسية التي يجب أن تكون موجودة في خزانتك بشكل عام وخاصة خلال صيف الـ2020.

الأخضر النعناعي

هو واحد من الألوان التي برزت بقوة ولفتت الأنظار في عروض أزياء المصممين العالميين خلال أسبوع الموضة لصيف 2020.

الأصفر

لا تسمحي للصيف أن يمر دون ان تضيفي قطعة أزياء صفراء اللون على الأقل إلى خزانة ملابسك الصيفية لأن الأصفر هو من أكثر الألوان الرائجة هذا الموسم، ولا تنسي أنه لون جريء وزاهي يلفت الأنظار.

اللون الزعفراني

نسب اسمه إلى الزعفران، واللون الزعفراني هو واحد من تدرجات اللون الاصفر انما المائل إلى الذهبي.

النيلي

سينعكس هذا اللون المميز والراقي على بشرتك فيضيء وجهك ويعزّز جمال طلّتك الصيفية.

الزيتي

كان له سحر خاص خلال عروض أزياء ربيع وصيف 2020 وقد برز بشكل ملفت ضمن مجموعة ازياء أوسكار دي لا رينتا الجديدة.

البرتقالي

إحرصي على تجربة اللون البرتقالي الهادئ هذا الصيف ونسقيه إذا اردت مع قطع أخرى ذات الوان قويّة كالأحمر أو الازرق حتّى.

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الأزرق الداكن

كان لهذا اللون سحره الخاص خلال عروض أزياء ربيع وصيف 2020 خاصة ضمن مجموعات جيفنشي وإيلي صعب. إن لونه راقي وهادئ لا تترددي في تجربته.

البيج المشمشي

إنه لون صيفي زاهي وبنفس الوقت هادئ، وهو واحد من تدرجات اللون الأصفر. جربيه هذا الصيف مع بشرتك السمراء سيبدو عليك مدهشاً.

المرجاني

عاد هذا اللون مرة جديدة إلى ساحة الموضة، وهو حقاً يتناسب مع ازياء الصيف، فإحرصي على ارتداء ملابس بهذا اللون خلال الفصل القادم.

لون القرفة

رغم أنه من الألوان الداكنة قليلاً، إلا أنه واحد من الالوان الرائجة لهذا الصيف، فكوني جريئة وجربيه.

اللون العنابي

اللون العنابي هو واحد من الالوان الملوكية، برز في عروض أزياء بالمان ولويس فيتون وغيرها من دور الأزياء، وننصحك في ارتدائه خلال امسياتك وسهراتك لأنه شيك وراقي.

ما هي الألوان التي يجب أن تتجنبيها في صيف 2020؟

– ركزي على الالوان الزاهية واختاريها من بين اللائحة التي عرضناها عليك في الأعلى لكي تحصلي على إطلالة رائعة على الموضة.

– إبتعدي عن الألوان الداكنة الشتوية بامتياز كالبني المحروق والبني الفاتح.

– إستغني عن الألوان التي اعتدت على ارتدائها خلال فصل الصيف، نذكر منها مثلاً الفوشيا وجرّبي ألواناً جديدة عصرية برزت في أوساط الموضة للعام 2020.

– تخلّي عن الألوان التي لا تظهر جمال بشرتك في فصل الصيف حيث يصبح الجلد اكثر سمرة.

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