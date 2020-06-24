لتعزيز الحديد في الجسم.. سلطة السبانخ والتفاح

مطبخ

كتب: هن - 05:54 ص | الأربعاء 24 يونيو 2020

يعتبر السبانج والتفاح من الخضروات والفاكهة التي تساهم في زيادة الحديد بالجسم، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير سلطة التفاح والسبانخ وفقاً لموقع "ديلش". مقادير سلطة السبانخ والتفاح 140 جراماً من السبانخ الطازجة شرائح تفاح رقيقة ثلث كوب جبنة فيتا ربع بصلة حمراء مقطعة شرائح رقيقة Advertisements ربع كوب من شرائح اللوز المحمص مكونات صوص السلطة ثلث كوب زيت زيتون 3 ملاعق كبيرة من خل العنب الأحمر فص ثوم أو نصف بصلة مفرومة ملعقتان صغيرتان من الخردل ملح فلفل أسود مطحون طازج طريقة تحضير سلطة السبانخ والتفاح امزجوا جميع مكونات الصلصة معاً في وعاء متوسط حتى تختلط تماماً وتبّلوها بالملح والفلفل الأسود. امزجوا جميع مكونات السلطة في وعاء كبير، ثم ضيفوا الصوص واخطوها جيداً وقدّموها على الفور.

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