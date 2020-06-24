طريقة عمل مربى العنب

كتب: هن - 05:24 ص | الأربعاء 24 يونيو 2020

العنب موجود في السوق في الوقت الحالي بكثرة وبسعر مناسب، استغلي توفره بجودة جيدة واصنعي منه مربى العنب اللذيذة لأطفالك دون مواد حافظة أو دهون أو سكريات زائدة عن الحد. المقادير كيلو ونصف عنب أحمر. كوب ماء. كوب و1/4 سكر. 1/2 كوب عصير ليمون. Advertisements طريقة التحضير يوضع العنب والماء والسكر في قدر على النار حتى يبدأ بالغليان. تخفف النار، ويقلب الخليط بين بين الحين والآخر لمدة 10 دقائق. يزال القدر من على النار ويترك حتى يبرد. يضاف عصير الليمون، ويعاد القدر للنار مرة أخرى حتى يغلي. يزال العنب من النار ويترك ليبرد. توضع المربى في برطمانات محكمة الغلق في الثلاجة لحين الاستخدام.

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