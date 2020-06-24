جراثيم السرير.. أضرارها وكيفية الوقاية منها

صحة

ملايات السرير من المفارش التي يجب تغييرها بشكل دوري حتى لا تتراكم الأوساخ والجرائيم على السرير والتي تنشأ نتيجة إهمال تغيير الملايات لفترات طويلة.

وأثبتت دراسة نشرها موقع "هيلث لاين" تلك الفرضية، وأوضح الموقع ما هي جراثيم السرير وأضرارها وكيفية الوقاية منها.

ما هي جراثيم السرير؟

تظهر جراثيم السرير نتيجة لتوافر عوامل الرطوبة، الناتجة عن التعرق أثناء النوم، وسيلان اللعاب، كما أن تساقط خلايا الجلد الميتة، تزيد فرص نموها وتكاثرها.

وعدم تعرض الملايا للشمس والهواء، يزيد الأضرار الصحية لهذه الأنواع من الجراثيم على صحة الإنسان.

أضرار جراثيم السرير

جلدية

تؤدي جراثيم السرير إلى الإصابة بالتهيجات الجلدية، والالتهابات، والرغبة الشديدة في الحكة، كما أنها تنقل العدوى، حال تعرضها لجرح ما في جسم الإنسان.

تنفسية

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استنشاق الجراثيم والبكتيريا أثناء النوم، يهدد بالإصابة بمشكلات صحية في الأنف والصدر والجهاز التنفسي بشكل عام، وقد تصل إلى الالتهاب الرئوي.

المناعة

استنشاق هذه الأنواع من الجراثيم والبكتيريا يؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي.

الوقاية من جراثيم السرير

- منع الحيوانات الأليفة من الجلوس والنوم على السرير.

- غسل ملايات السرير في درجة حرارة أكثر من 60 درجة مئوية

- يجب تغيير ملايات الأسرة مرة كل سبعة أيام على الأقل، لمنع تكاثر البكتريا.

- الحرص على تنظيف الأرضية المحيطة بالأسرة بشكل دوري وتطهيرها.

- استبدال ملابس النوم كل ثلاثة أيام، مع غسلها.

- مراعاة الاستحمام قبل النوم، للتخلص من البكتيريا، ومنع انتقالها إلى السرير.