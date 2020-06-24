دراسة: من خاضوا تجربة الطلاق معرضون للموت المبكر أكثر من مدمني الخمر

صحة

خرجت دراسة بنتائج فريدة من نوعها تسلط الضوء على المخاطر الجسدية التي يمكن أن يتعرض لها من يخوض تجربة الطلاق، حيث وجدت أن من طلقوا يعانون من خطر الموت المبكر، وذلك بنسب أكثر ممن يتناولون الخمر ومن يعانون من أزمات مالية، بالإضافة إلى الذين لم يتزوجوا من قبل.

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وأجريت تلك الدراسة على 13611 أمريكيا بالغا، تتراوح أعمارهم بين 50 و104 أعوام، استغرقت مدتها 16 عاما، بين عامي 1992 و2008.

وجمع العلماء المعلومات حول المتطوعين محل الدراسة المتوفين في الفترة من 2008 إلى 2014، سواء من خلال سجلات الوفيات الوطنية، أو من خلال أقاربهم، بحسب ما نشرت "ديلي ميل" البريطانية.

نتائج الدراسة كشفت أسباب الوفاة مبكرا، وكان السبب الرئيسي للوفيات هو التدخين، الذي يمثل خطرا مضاعفا على الصحة أكثر من أي عوامل أخرى.

وجاء الطلاق في المركز الثاني، ثم إدمان الخمور، والصعوبات المالية، وعدم الزواج.