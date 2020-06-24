اقتحمن صيدلية ومحل ملابس.. أغرب حوادث السعوديات بعد عامين من منحهن حق القيادة

علاقات و مجتمع

قبل عامين من اليوم كانت المرأة السعودية على موعد مع حلم طالما نادت به وهو منحها فرصة للقيادة والتحرك بالسيارات شأنها شأن رجال المملكة.

وبالرغم من أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها، إلا أن الطرق لم تسلم منهن وشهدت المملكة حوادث منذ اللحظات الأولى للقرار ترصدها "هن" في التقرير التالي.

في 24 يونيو 2018، شهدت السعودية أول حادث بقيادة امرأة، وذلك بعد أن تسابق المغردون على شبكات التواصل الاجتماعي لتوثيق أول حادث للنساء السعوديات بعد إنفاذ القرار الملكي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة، وذكر مغرد أن أول حادث سجل في تمام الساعة 12:50 دقيقة أي بعد بدء سريان قرار القيادة بـ50 دقيقة.

لم يكن هذا الحادث هو الوحيد في ذلك اليوم، حيث وثق مغرد آخر بمقطع فيديو حادث سير على الجسر المعلق بالرياض، ظهرت فيه سيدة بجوار إحدى السيارات المصدومة، وفقا لروسيا اليوم.

كما صوَّر مغرد آخر بمدينة الأحساء في الساعة 2:30 أول حادث انقلاب لسيدة سعودية في شارع الملك فهد، موضحا أن الحادث تسبب باصطدام 6 سيارات وانقلاب سيارتها.

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أما الحادث الأغرب وثق حسبما ذكر أحد المغردين سجل باقتحام سيدة بسيارتها صيدلة.

وعقب شهر من القرار وقع حادث كبير وغريب من نوعه، حيث سجلت مدينة الأحساء بالمملكة أول حادث مروري لسيدة يعد الأكبر والأول من نوعه، اذ دخلت سيدة بسيارتها في محل ملابس وتسببت في إصابات وخسائر كبيرة.

وفي التفاصيل، وفقاً لصحف محلية، فقد اصطدمت سيارة تقودها سيدة بمتجر ملابس في شارع النجاح بالهفوف، حيث دخلت السيارة في المتجر بشكل كامل لتستقر داخله، مخلّفة خسائر مادية جسيمة وإصابات عدة.

وكان بصحبة السيدة زوجها الذي كان جالساً بجانبها، إلا أن السيدة لم تتمكن من التحكم بالسيارة فاصطدمت بالمتجر.