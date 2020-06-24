بين الماضي والحاضر.. سوسن بدر تستعيد ذكرياتها عبر "إنستجرام": مشوار حياتي

لايف ستايل

بات ظهور الفنانة سوسن بدر أو نفرتيني السينما المصرية، نظرًا لتميزها بملامح مصرية فرعونية، خلال جلسات التصوير أمرًا يثير اهتمام الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بجمالها وحيوتها ونضارتها التي لا تزال تستمتع به، ما يجعلها تتصدر محركات البحث "جوجل"، باستمرار.

قارنت الفنانة بين جلسات التصوير التي خضعت لها أثناء فترة شبابها حتى التقدم في العمر، من خلال مشاركة صورتين لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي ظهرت خلالهم مرتدية قميص أبيض بإطلالة كاجول، فكانت أحدهم بشعرها الاسود الطويل التي كانت تبدو عليه، والأخرى بشعر"ويفي" متوسط الطول يجمع بين اللونين الأبيض والرمادي.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورتين التي شاركتهم، قائلةً"دى انا فى اول مشوارى وكنت يادوب باحاول ودى انا برضه وانا لسه باحاول.. ميرسى يا حسين".

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لقطات من حياة سوسن بدر

رغم الإشراق والنجاح الذي تتمتع به الفنانة سوسن بدر، إلا أن هناك جوانب مظلمة في حياتها على الصعيد الشخصي والفني، فصاحب التألق الفني اضطرابات وفشل في حياة الفنانة، وهو الجانب المظلم التي لا تفضل تسليط الضوء عليه في وسائل الإعلام.

مرت الفنانة سوسن بدر بزيجات لم توفق بها، وصل عددها 7 زيجات، ويُقدمها هُن خلال السطور التالية.

الناقد الفني أسامة أبو طالب.. بفارق سن 12 عاما

داخل معهد الفنون المسرحية وقعت "سوسن" في حُب أستاذها الكاتب والناقد الفني أسامة أبو طالب، وكان فارق العمر بينهما حوالي 12 عامًا، ولكنها تغاضت عن فارق السن لشدة حبها له، وتزوجا لمدة 5 أعوام، وأنجبا ابنتهما الوحيدة ياسمين، ولكن لم يُكتب لهذه الزيجة الاستمرار بسبب انشغالها الدائم في عملها.

طبيب باطني واستمر الزواج 4 أعوام

يدق قلب الفنانة سوسن بدر للمرة الثانية لتقع في غرام طبيب باطني يدعى "حسن"، ودام هذا الزواج قرابة الـ4 أعوام، لكن لم يُكتب له الاستمرار ولم يثمر الزواج عن أطفال.

رجل أعمال وتوفي عقب 4 أشهر

تزوجت سوسن بدر للمرة الثالثة من رجل أعمال مقيم خارج البلاد، ولكنه هذه الزيجة لم يشأ لها الاستمرار طويلًا، فتوفى الزوج بعد مرور 4 أشهر فقط.

السيناريست محسن زايد

كانت الزيجة الرابعة للفنانة من داخل الوسط الفني، فوقعت في حب السيناريست محسن زايد عام 2001، ولكنه تعرض لأزمة قلبية أثناء تواجده في منزله بالإسكندرية، وتوفي بعد أسبوعين من زواجهما.

المخرج باسم محفوظ

بعد وفاة السناريست محسن زايد، تزوجت سوسن بدر من المخرج باسم محفوظ، نجل الكاتب والسيناريست محفوظ عبدالرحمن، وكان فارق السن بينهما كبيرًا، فكان يصغرها سنًا، ويعتبر خامس زيجاتها، وهو ما كان عقبة أمام حياتهم الزوجية ليقررا الانفصال بشكل سريع.

فريد المرشدي ابن المنتجة ناهد فريد شوقي

أثار زواج الفنانة سوسن بدر من فريد المرشدي، ابن المنتجة ناهد فريد شوقي، جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني، بسبب ارتباطها بشاب يصغرها بأكثر من 20 عامًا، حينما أُعجبا ببعضهم البعض خلال تصوير أحد الأفلام، ودام هذا الزواج مايقرب من 4 سنوات، حتى توفى الزوج في حادث سير على طريق السويس.