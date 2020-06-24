محمد رمضان يشارك بصورة جديدة مع زوجته: شريكة نجاحي

علاقات و مجتمع

شارك الفنان محمد رمضان، بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بصحبة زوجته.

وظهر الثنائي في صورة رومانسية، وعلق رمضان: "مراتي وحبيبتي وشريكة نجاحي".

Advertisements

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة التي حققت الآلاف من تسجيلات الإعجاب.

وكان نجل الفنان محمد رمضان، تعرض مؤخرا، لتعليق عنصري من قِبل إحدى متابعي الفنان، بسبب لون بشرته، حيث شارك "رمضان" بصورة مع ابنه، قال إنه علمه كيفية تعقيم غرفته في كليب فيروس كورونا، لتشارك إحدى متابعاته الصورة، وتعلق عليها: "أسود زي أبوه، المصيبة إن ما حدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".

الأمر الذي دفع الأخير للرد عليها على الفور، قائلًا:"أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي اللي ربنا خلقه، ومبسوط إن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية، والدليل إن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".