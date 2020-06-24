علاقات و مجتمع
شارك الفنان محمد رمضان، بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بصحبة زوجته.
وظهر الثنائي في صورة رومانسية، وعلق رمضان: "مراتي وحبيبتي وشريكة نجاحي".
وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة التي حققت الآلاف من تسجيلات الإعجاب.
وكان نجل الفنان محمد رمضان، تعرض مؤخرا، لتعليق عنصري من قِبل إحدى متابعي الفنان، بسبب لون بشرته، حيث شارك "رمضان" بصورة مع ابنه، قال إنه علمه كيفية تعقيم غرفته في كليب فيروس كورونا، لتشارك إحدى متابعاته الصورة، وتعلق عليها: "أسود زي أبوه، المصيبة إن ما حدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".
الأمر الذي دفع الأخير للرد عليها على الفور، قائلًا:"أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي اللي ربنا خلقه، ومبسوط إن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية، والدليل إن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يشارك بصورة جديدة مع زوجته: شريكة نجاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.