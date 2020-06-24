"مروة" مدرسة إنجليزي وشاعرة تقدم أمسيات "أونلاين": الثقافة بين إيديك

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تمسك بـ"أجندة وهاتف محمول"، تبث قصائد شعرية من تأليفها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بطريقة الـ"أونلاين"، بالإضافة الى أمسيات شعرية بشكل أسبوعى، ليتابعها المئات من المواطنين، مشيدين بدورها في رفع الوعي الثقافي في ظل انتشار فيروس" كورونا" وعدم حضوهم الأمسيات المختلفة، هى الشاعرة مروة فرحات، أحد أبناء محافظة كفر الشيخ.

«مروة»، تعمل مُعلمة لغة إنجليزية فى مدرسة بيلا الثانوية بنات، وصدر لها ديوانان من الشعر هما «ورب الحُب»، و«مارون جلاسيه»، ورواية اجتماعية بعنوان «مركب شمس»، وحرصت على تقديم الأمسيات الشعرية بصفة أسبوعية، لنشر البهجة والثقافة بين متابعيها، وتشجيعاً لمبادرة «خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك»، والتى أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الارتقاء بالوعى، وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.

«حبيت أخرج الناس من أجواء الاكتئاب إللى الكل بيعيشها بسبب فيروس كورونا المُستجد، لجأت لعمل بث مباشر أقدم فيه شعر ومواد ثقافية، وفى البث المباشر إللى عملته أكتر من 4 مرات قدمت فيه مجموعة لا بأس بها من قصائدى إللى الناس بتحب تسمعها ليا، وكمان قدمت فيديوهات تحتوى على قصائد شعر لأصدقائى، وده عشان نخفف الملل الناتج عن الحظر وإصراراً على استمرار الحياة وإثراء الثقافة»، بهذه العبارات سردت قصتها مع بث قصائدها.

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تضيف الشاعرة:«أن البث المباشر كان فرصة جيدة للتواصل مع الأصدقاء والرد على تعليقاتهم إللى بتحتوى على اقتراحات وأمنيات وتوطيد للصداقة إللى بينا، وكمان بث المواد الثقافية أو تقديمها فى شكل فيديو بيساعد على إثراء الحياة الثقافية وخصوصاً بعد توقف كل الأنشطة الثقافية، وإغلاق قصور الثقافة ومعارض الكتاب، بسبب انتشار فيروس كورونا، لتواجدنا فى المنازل فترة أطول من قبل كده».

نالت فكرتها إعجاب معظم أهالى مدينتها بيلا، حتى وصل عدد المتفاعلين مع أمسياتها الشعرية إلى 2000 شخص فى الأمسية الواحدة: «الفكرة عجبت الناس، وشجعونى على الاستمرار، وكمان عملت جروب أنا ومجموعة من أصدقائى الشعراء والمثقفين على الفيس بوك اسمه الكلامنجية الجروب ده هنعمل فيه أمسيات أون لاين بمشاركة عدد كبير من الشعراء والكتاب والمثقفين، لحين رفع الوباء، متشيلش هم الثقافة بين ايديك».