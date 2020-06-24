جلسة تصوير للثنائي هدير وفايز تخطف الأنظار.. وشهر العسل في المالديف بعد الحظر

لايف ستايل

خضعت البلوجر المصرية هدير عبد الرازق لجلسة تصوير مع زوجها رجل الأعمال فايز فتحي احتفالا بشهر العسل في حالة سادت عليها الرومانسية كما ظهرت في اللقطات.

ظهرت هدير بلوك بسيط مرتدية "جامبسوت" برتقاليا مع تسريحة شعر انسيابية وميكب هادئ قامت هي بتنفيذه، وارتدى فايز "تيشيرت" من نفس اللون، واحتوى السيشن على لقطات رومانسية مع زوجها والتى أثارت إعجاب متابعيها بعدسة محمد زيتونة، في حين انتقد القليل منهم للسيشن.

قالت هدير عبر حديثها لـ"هن": "معملنش فرح ولا روحنا شهر عسل بسبب ظروف الحظر، حاولنا نغير الموود فعملنا السيشن"

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وعن الانتقادات التى تتوالى عليها كل حين وآخر قالت: "مفيش حاجة بقت تأثر فيا زي الأول، ومبسوطين ان الناس بدأت تتفهم علاقتنا وارتباطنا، خصوصا اننا بنحب بعض وعدينا من تحديات كتير كانت هدفها إنهاء زواجنا بأي شكل".

وتابعت بأن حياتهما هادئة منذ اللحظة الأولى وخاصة بعدما قطعوا كل الطرق على من ينتقدم وعدم السماع لتلك الآراء قائلة: "كل واحد حر في حياته يعيشها مع اللي يحبه بالطريقة اللي تريحه".

وعن خططها المستقبلية قالت: "هنعمل شهر عسل بعد رفع الحظر هيكون رحلة من المالديف لنيويورك".