"على الرملة".. غادة عبد الرازق تنشر صورا من عطلتها بصحبة زوجها

لايف ستايل

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة صور جديدة خلال عطلتها الصيفية بصحبة زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.

وأظهرت الصور الفنانة وزوجها على الرمال، يشعلان النار حيث تألقت بـ"هوت شورت" وسترة صيفية.

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وتقضي الفنانة أيامها الحالية، على أحد الشواطئ، على الرغم من تفشي أزمة كورونا، حيث نشرت مؤخرا مقطع فيديو لها بصحبة أسرتها وهي على أحد الشواطئ، وظهر في الفيديو الذي نشرته "غادة"، زوجها وابنتها روتانا وحفيدتيها وهم على الشاطئ.

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرزاق، تزوجت من هيثم زينتا، أثناء تصويرها مسلسل "سلطانة المعز"، الذي شاركت به في الموسم الرمضاني 2020.

هيثم زينتا، هو مدير تصوير مسلسل "سلطانة المعز"، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين مع غادة عبدالرازق منهم محمود ‏عبد‏المغني، ‏محمد ‏لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي.‎