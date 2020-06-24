أبرزها عرض زواج وجحود أبناء.. 5 فيديوهات صدمت المجتمع خلال الحظر

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خلال فترة حظر التجوال، وهي الفترة التي فرضتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع، كانت "السوشيال ميديا" هي الملجأ للتواصل الاجتماعي الافتراضي، وبين إبداء الآراء، والخروج عن المألوف، يستعرض التقرير التالي أبرز 5 فيديوهات صدمت الرأي العام وأثارت ضجة كبيرة.

نور هشام سليم

اعتراف الفنان هشام سليم بتحول ابنته "نور" من بنت إلى شاب كان أكثر ما أثار الجدل خلال فترة الحظر، ولكن تعداه في الجدل عندما خرج نور بجرأة ليعلن دفاعه عن "سارة حجازي"، وهي الفتاة التي انتحرت بسبب إعلانها مثليتها، فكان الفيديو الصادم لـ"نور"، "انتوا بتهاجموها ليه عشان هي بتحب البنات؟ أنا كمان كده ومعنديش مشكلة في الهرمونات ومعملتش عملية تعديل مسار ولكن تحويل جنسي".

ليلقى نور بعد هذا الفيديو كثيرا من الانتقادات بعد العدم، كما أحدث صدمة كبيرة.

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عرض زواج

مها أسامة كذلك كانت واحدة ممن برزت أسماؤهن مؤخرا بسبب فيديو جريء نشرته عبر خاصية "لايف" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعلن فيه أنها شابة ترغب في الزواج.

وعرفت مها نفسها بأنها فتاة تبلغ من العمر 32 عاما، وترغب في الزواج من شخص جاد، ولم تمض سوى ساعات حتى قالت مها إنها طردت من عملها بسبب هذا الفيديو، وقالت كذلك إنه سيثير ضجة ولكنها متحملة كافة النتائج، ولكنها في نهاية المطاف حذفت الفيديو وحتى حسابها الشخصي لم يعد سهل الوصول إليه.

سيدة تستغيث بسبب كورونا

نشرت سيدة تدعى هبة غريب تستغيث بسبب إصابتها بفيروس كورونا المتسجد هي وأسرتها، وظهر في الخلفية صوت نجلتها تبكي حال والدتها، وناشدت تلك السيدة تدخل الجهات المعنية لمساعدتها، وانتشر الفيديو بشدة في حينها وأحدث صدمة.

ولكن الرد جاء سريعا من وزارة الصحة، حيث قال المتحدث الإعلامى بوزارة الصحة إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تتابع حالة المريضة بنفسها، وأشار إلى أنه تم التواصل معها عبر الغرفة المركزية للوزارة وأخذ بياناتها، لأخذ مسحة وجرى التعامل مع الحالة.

جحود الأبناء

ظلت تلك السيدة تصارع فيروس كورونا المستجد بمفردها في بيتها، بعد أن تركها أولادها عمدا خوفا من الإصابة أو العدوى منها، وأحدث الفيديو صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا ما حدث بأنه حجود الأبناء.

وعرض الإعلامي هشام إبراهيم مقدم برنامج " أصل الحكاية " على قناة "المحور"، الفيديو عبر برنامجه، وكان أحد المسعفين يحاول مساعدتها بوضع لها الأكسجين، كاشفا أن أولادها تركوها ترقد في بيتها داخل منطقة شعبية، بمفردها منذ 10 أيام تصارع المرض وتركوا المفتاح لدى الجيران في حالة رغب أحد في مساعدتها.

تهريب جثة متوفى بكورونا

وفي مشهد صادم وثقته الكاميرات، وانتشر المقطع المصور عبر "السوشيال ميديا"، تصدت الشرطة المصرية، لمحاولة عدد من الأشخاص سرقة جثة متوفى بكورونا.

وأظهر الفيديو أهل المتوفى، وهم يحملون جثته على سرير المستشفى خارج الشارع لينقلوه إلى سيارة أخرى نصف نقل بمحافظة بورسعيد استعدادا لدفنه.