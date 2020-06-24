فيديو.. مشروع تخرج يوثق تقليد الأمهات لبعضهن في تربية الأبناء

علاقات و مجتمع
روت يارا حازم وأريج مروان، تفاصيل مشروع "حكاية أم"، وهو مشروع التخرج الذي يوثق تقليد الأمهات لبعضهن في تربية الأبناء.
وقالت يارا حازم، خلال مداخلة عبر تطبيق زوم الإعلامية نهى عبدالعزيز ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "dmc"، أن الفكرة جاءت من الفترة الأخيرة التي لوحظ بها أن أغلب الناس يرغبون في ارتداء أحدث الماركات واقتناء أحدث الهواتف المحمولة، حتى مع الأطفال في سن الـ6 سنوات، وبالتتبع وجدنا المشكلة الأساسية تكون لدى الأمهات ممن يتأثرن بالمحيط الخارجي من أصدقائهن وأقاربه، وبالتالي تؤثر على الابن بطريقة سلبية.
وأوضحت أريج مروان أنه تم التواصل مع أكثر من 20 أما، وجميعهن اعترفن بمعاناتهن من هذه المشكلة ولكنهن لم يعترفن بوقوعهن بالمشكلة، شارحة أن البيئة المحيطة بالأم هي التي تؤثر على ضغطها على الأبناء.
وأكدت أريج أن السوشيال ميديا أيضا تؤثر كثيرا على الأمهات وتعاملهن مع الأبناء، فيما شددت يارا حازم أن الرسالة هدفها عدم تأثر الأمهات بالبيئة المحيطة والضغط على أبنائهن.
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